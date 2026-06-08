Operação Corpus Christi tem saldo de quatro mortes nas rodovias federais do DF

O desrespeito às leis de trânsito gerou um volume expressivo de notificações - (crédito: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu, no domingo (7/6), a Operação Corpus Christi, mobilização que intensificou o patrulhamento e a fiscalização nas rodovias federais do Distrito Federal e do Entorno. Apesar da forte presença policial nos pontos estratégicos da região, o balanço final da operação foi de 20 sinistros de trânsito nas rodovias que cortam o DF, com 11 pessoas feridas e quatro mortes confirmadas na malha rodoviária federal durante o feriado prolongado.

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Ao longo dos cinco dias de operação, os radares da PRF flagraram 310 veículos trafegando acima dos limites de velocidade permitidos. Além disso, as equipes em campo autuaram 15 motoristas por realizarem ultrapassagens em locais proibidos e emitiram 14 multas a condutores que transportavam passageiros ou crianças sem o cinto de segurança e os dispositivos de retenção obrigatórios.

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No total, os agentes fiscalizaram mais de 3,4 mil pessoas e veículos. A fiscalização de consumo de álcool foi uma das prioridades, resultando na aplicação de 1.164 testes de alcoolemia (bafômetro). Durante as abordagens, um condutor recebeu autuação por apresentar sinais de embriaguez ou se recusar a soprar o aparelho, enquanto outro motorista foi preso em flagrante após o teste ultrapassar o limite legal permitido por lei.

A droga, dividida em 104 tabletes, estava escondida no porta-malas de um carro (foto: Divulgação/PRF)

Além do foco na segurança viária, na quinta-feira (4/6), uma abordagem de rotina no Recanto das Emas resultou na apreensão de cerca de 100 quilos de maconha. A droga, dividida em 104 tabletes, estava escondida no porta-malas de um carro. O motorista foi detido em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Civil (PCDF).

