Soldado que fugiu com fuzil é preso em Pernambuco; arma segue sumida

Militar detido permaneceu quatro dias foragido e responderá a Inquérito Policial Militar por abandono de posto e furto - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

O soldado do Exército Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento, de 20 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (21/10), após quatro dias de buscas em Pernambuco. O militar era procurado desde sábado (17/10), quando deixou o quartel onde prestava serviço, no Recife, levando um fuzil de calibre 7,62 milímetros e 20 munições. O armamento ainda não foi recuperado.

As primeiras informações indicavam a localização do soldado em Goiana, na Zona da Mata Norte do estado, por volta de 1h. Segundo a defesa, Pedro Gabriel se apresentou voluntariamente às autoridades, após a Justiça Militar da União determinar sua prisão preventiva.

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Em nota enviada ao Correio, o Comando Militar do Nordeste informou que a 7ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH), localizada em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, recebeu informações sobre o paradeiro do soldado. Durante as diligências, os advogados entraram em contato com a unidade policial para comunicar que ele se entregaria.

O comunicado também esclarece que a apresentação ocorreu diante da possibilidade de prisão iminente.

"Verificando a iminência da prisão, a defesa do Soldado fez contato com a 7ª DPH, informando que o militar se apresentaria naquela unidade policial."

Após o cumprimento do mandado de prisão, Pedro Gabriel foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na região central do Recife, para a realização de exame de corpo de delito. Em seguida, foi levado ao 4º Batalhão de Polícia do Exército (BPE), conhecido como Batalhão João Fernandes Vieira, localizado às margens da BR-232, no bairro do Curado, onde permanece detido.

Entenda o caso

Pedro Gabriel integrava o efetivo do 7º Depósito de Suprimento do Exército, localizado no bairro do Cabanga, na região central do Recife. Na madrugada de sábado, o militar estava escalado para o serviço de sentinela quando deixou a instalação sem autorização, levando o armamento individual utilizado durante o expediente.

O desaparecimento foi percebido durante uma troca de turno, o que levou o Exército a iniciar as buscas pelo soldado e pelo material militar. A ocorrência também motivou a abertura de um Inquérito Policial Militar (IPM), destinado a esclarecer as circunstâncias da saída do quartel e o paradeiro do fuzil e das munições.

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A Justiça Militar da União decretou a prisão preventiva de Pedro Gabriel durante as investigações, considerando os riscos à segurança coletiva e as suspeitas de abandono de posto e furto de material militar.

Outra pessoa também é investigada por possível envolvimento no episódio. Na segunda-feira (19/10), uma jovem de 18 anos foi presa sob suspeita de ter auxiliado o soldado a deixar a unidade do Exército.

De acordo com a defesa de Pedro Gabriel, a mulher é namorada do militar e enfrenta uma gravidez de risco. Após a prisão, ela foi encaminhada à enfermaria da Colônia Penal Feminina do Recife, no bairro do Engenho do Meio, na Zona Oeste da capital pernambucana.

A eventual participação da jovem na saída do quartel ainda está sendo apurada, assim como o destino dado ao armamento levado pelo soldado.

Exército mantém buscas por armamento

Apesar da prisão de Pedro Gabriel, as investigações continuam, uma vez que o fuzil e as 20 munições retirados da unidade militar permanecem desaparecidos.

O Comando Militar do Nordeste informou ao Correio que seguirá atuando em conjunto com os órgãos de segurança pública para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e localizar o material.

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A instituição também confirmou que o soldado permanece sob custódia do 4º Batalhão de Polícia do Exército, enquanto o Inquérito Policial Militar prossegue com a apuração dos fatos.