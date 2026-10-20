Polícia Civil prende três suspeitos por tráfico de drogas em Santa Maria

A ação resultou em três mandados de busca e apreensão e um de prisão, além de dois suspeitos presos em flagrante - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na tarde de segunda-feira (19), uma operação que apura atividades relacionadas ao tráfico de drogas em Santa Maria. A ação resultou em três mandados de busca e apreensão e um de prisão, além de dois suspeitos presos em flagrante.

Os mandados foram emitidos pela 2ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, em cumprimento das ordens judiciais, os policiais encontraram porções de cocaína em uma distribuidora, além de objetos usados para o tráfico de drogas.

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Em outro endereço, também foram encontrados mais pacotes de cocaína, maconhas, outras drogas sintéticas, além de uma arma de fogo e 29 munições. O alvo do mandado de prisão estava no local e foi preso.

Também foram localizados uma balança de precisão, aparelhos celulares, uma moto e um caderno com anotações relacionadas ao comércio de entorpecentes. Além do alvo, outros dois traficantes foram autuados em flagrante no local.

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Dentre os envolvidos estão dois homens, com 21 e 25 anos, e uma mulher de 23 anos. Além dos suspeitos, todo material apreendido foi apresentado à 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), onde os policiais segue atuando na operação.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti