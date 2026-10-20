InícioCidades DF
Investigação

Polícia Civil prende três suspeitos por tráfico de drogas em Santa Maria

Operação apurava atividades relacionadas ao tráfico de drogas e resultou em três mandados de busca e apreensão cumpridos

A ação resultou em três mandados de busca e apreensão e um de prisão, além de dois suspeitos presos em flagrante - (crédito: Divulgação/PCDF)
A ação resultou em três mandados de busca e apreensão e um de prisão, além de dois suspeitos presos em flagrante - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na tarde de segunda-feira (19), uma operação que apura atividades relacionadas ao tráfico de drogas em Santa Maria. A ação resultou em três mandados de busca e apreensão e um de prisão, além de dois suspeitos presos em flagrante.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Os mandados foram emitidos pela 2ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, em cumprimento das ordens judiciais, os policiais encontraram porções de cocaína em uma distribuidora, além de objetos usados para o tráfico de drogas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em outro endereço, também foram encontrados mais pacotes de cocaína, maconhas, outras drogas sintéticas, além de uma arma de fogo e 29 munições. O alvo do mandado de prisão estava no local e foi preso.

Também foram localizados uma balança de precisão, aparelhos celulares, uma moto e um caderno com anotações relacionadas ao comércio de entorpecentes. Além do alvo, outros dois traficantes foram autuados em flagrante no local.

Dentre os envolvidos estão dois homens, com 21 e 25 anos, e uma mulher de 23 anos. Além dos suspeitos, todo material apreendido foi apresentado à 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), onde os policiais segue atuando na operação.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 20/10/2026 18:14
x