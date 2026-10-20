Dois menores são apreendidos suspeitos de furto em uma casa em Samambaia

A vítima reconheceu os objetos recuperados e os menores foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA) - (crédito: Augusto Fernandes/CB/D.A Press)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na manhã desta terça-feira (20/10), dois menores por invadir uma casa na QR 319 de Samambaia Sul e furtar uma televisão de 50 polegadas e um celular. Os suspeitos foram encontrados em casa e um deles tentou fugir pelo telhado.

A ação teve início após a denúncia de que os menores teriam entrado na residência enquanto os moradores estavam fora de casa. A equipe policial viu as imagens da câmera de segurança da vizinha e constatou que os suspeitos haviam escondido os bens furtados em um endereço próximo.

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Segundo a PMDF, os menores relataram que o plano era vender os bens e dividir o dinheiro. A moradora da casa invadida reconheceu os objetos recuperados. Os menores foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA).