InícioCidades DF
Crime

Dois menores são apreendidos suspeitos de furto em uma casa em Samambaia

A ação teve início após a denúncia de que os menores teriam entrado na residência enquanto os moradores estavam fora de casa. A equipe policial identificou os suspeitos pelas imagens da câmera de segurança de uma casa vizinha

A vítima reconheceu os objetos recuperados e os menores foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA) - (crédito: Augusto Fernandes/CB/D.A Press)
A vítima reconheceu os objetos recuperados e os menores foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA) - (crédito: Augusto Fernandes/CB/D.A Press)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na manhã desta terça-feira (20/10), dois menores por invadir uma casa na QR 319 de Samambaia Sul e furtar uma televisão de 50 polegadas e um celular. Os suspeitos foram encontrados em casa e um deles tentou fugir pelo telhado.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A ação teve início após a denúncia de que os menores teriam entrado na residência enquanto os moradores estavam fora de casa. A equipe policial viu as imagens da câmera de segurança da vizinha e constatou que os suspeitos haviam escondido os bens furtados em um endereço próximo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

 

Segundo a PMDF, os menores relataram que o plano era vender os bens e dividir o dinheiro. A moradora da casa invadida reconheceu os objetos recuperados. Os menores foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA).

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 20/10/2026 21:56 / atualizado em 20/10/2026 21:59
x