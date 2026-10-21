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MEIO AMBIENTE

Emissões de gases de efeito estufa caem 6%, aponta Observatório do Clima

Segundo levantamento do Observatório do Clima, a redução foi possível graças à queda do desmatamento

As emissões líquidas, por exemplo, que descontam carbono absorvido numa equação pelo crescimento da vegetação e pelas florestas em áreas protegidas, teve queda de 9%, de acordo com o relatório - (crédito: Pexels/Pixabay)
As emissões líquidas, por exemplo, que descontam carbono absorvido numa equação pelo crescimento da vegetação e pelas florestas em áreas protegidas, teve queda de 9%, de acordo com o relatório - (crédito: Pexels/Pixabay)

As emissões de gases de efeito estufa caíram 6% no Brasil em 2025. O dado é o mais baixo em oito anos, segundo apontou relatório divulgado pelo Observatório do Clima na terça-feira (20/10). Os números compõem a 14ª edição do SEEG (Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa). 

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De acordo com o levantamento, a redução foi possível graças a queda do desmatamento no país, principalmente na Amazônia e no Cerrado.

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O Brasil, além disso, se aproximou do cumprimento da própria meta climática, estabelecida no Acordo de Paris, firmado para o combate do aquecimento global. A meta é manter o aumento da temperatura abaixo de 2ºC, no máximo a 1,5ºC. 

O país ainda registrou outras diminuições. As emissões líquidas, por exemplo, que descontam carbono absorvido numa equação pelo crescimento da vegetação e pelas florestas em áreas protegidas, teve queda de 9%, de acordo com o relatório. É o montante mais baixo desde 2012. Chegou a 1,41 bilhão de toneladas.

A meta era chegar a 1,32 bilhão até o fim do ano passado. Apesar de não ter batido o número e ter ficado 6% acima do desejado, o Brasil conseguiu reduzir as emissões brutas em cerca de um quarto no último quadriênio. Há a expectativa de que, em 2026, o dado seja batido. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 21/10/2026 16:30 / atualizado em 21/10/2026 16:31
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