Angélica declara voto em Lula, e diz que pensou como mãe para decidir voto

A apresentadora Angélica, esposa de Luciano Huck, declarou nas redes sociais nesta quarta-feira (21/10) que irá votar no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - (crédito: Reprodução/ Instagram )

A apresentadora Angélica, esposa de Luciano Huck, declarou nas redes sociais nesta quarta-feira (21/10) que irá votar no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no 2° turno das eleições. Em meio a polêmicas envolvendo o nome do marido, e cobrança de fãs, Angélica decidiu se pronunciar e dizer o que pensa para a política do país.

Em vídeo publicado no Instagram, a apresentadora afirma que teve medo de se pronunciar por conta do ódio nas redes sociais. “A gente vê tanto ódio nas redes sociais, tanta gente pronta para julgar, condenar, atacar, que a gente tem vontade de ficar quieta. E eu mesma fiquei”, disse.

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Ela conta que tomou coragem ao ver o movimento atual dos jovens, e disse que se emocionou com tantas vozes da juventude tomando as ruas e as redes sociais. “Eu como mãe, acho bonito ver essa geração se mobilizando, mostrando que existe força, esperança, vontade de transformar as coisas, e é também olhando para esse movimento que eu encontro coragem para não deixar essa angústia me paralisar e me impedir de falar sobre aquilo que eu acredito”, afirmou.

Angelica reforçou porém, que não é petista, nem se considera de direita ou esquerda, mas que apoia Lula por pensar no futuro do país. “"Sempre fui a favor da alternância de poder, não sou petista, não me vejo como de direita nem de esquerda, mas eu quero viver num país onde as pessoas se escutem, se respeitem e cuidem uma das outras. Onde quem governa olhe pras pessoas com carinho, sem preconceito, sem debochar da dor e da luta de ninguém, e é por tudo isso que eu decidi votar no Lula”, explica.

"Eu penso em tudo o que a sociedade conquistou com tanta dificuldade e no tanto que falta conquistar, nas mulheres, crianças, nas pessoas LGBTQIAPN+ e como mãe, eu penso nos meus filhos e como as pessoas vão tratar umas às outras no futuro. [...] Sei que muita gente pensa diferente de mim, mas achei importante contar porque eu fiz essa escolha"

A declaração de Angélica vem pouco menos de um dia depois do posicionamento da sogra, a professora e arquiteta Marta Dora Grostein, mãe de Luciano Huck, em um vídeo onde falou sobre a luta do seu filho mais novo, o cineasta Fernando Grostein.

Em seu depoimento pessoal, a arquiteta afirmou que a ascensão de Jair Bolsonaro ao poder, em 2018, representou um momento de ruptura institucional e social no país. Ela relatou que o cineasta, que é homossexual, viu-se obrigado a deixar o território nacional há sete anos em razão de intimidações motivadas por homofobia.

Angélica e Luciano estão juntos a quase 23 anos, e tem três filhos juntos, Joaquim, Benício e Eva.