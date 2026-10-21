Araras-azuis são resgatadas em porta-malas durante fiscalização

Três araras-azuis foram resgatadas durante uma fiscalização na BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (21/10).
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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os animais estavam dentro de uma caixa de madeira no porta-malas de um Hyundai Creta. Durante a abordagem, no km 499 da rodovia, os policiais identificaram que as asas das aves saíam pela brechas da caixa.
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Para os policiais, o motorista alegou que foi contratado para buscar as araras em Uberaba, no Triângulo Mineiro, e levá-las até Contagem, Região Metropolitana da capital. Ele também informou que não possuía autorização ou licença emitida por um órgão ambiental competente que permitisse a posse e o transporte das aves.
Além da falta de documentação, as aves estavam amontoadas em um espaço pequeno e sem água. As condições limitavam os movimentos e submetiam os animais a sofrimento durante o deslocamento, previsto para percorrer cerca de 462 quilômetros.
Diante das irregularidades, foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o condutor por suspeita de crime contra a fauna silvestre. As araras foram encaminhadas ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), na capital mineira.
Aves raras
Segundo o Ibama, as araras-azuis são aves raras e podem alcançar valores entre R$ 70 mil e R$ 80 mil no mercado ilegal. As aves põem, em média, três ovos por ano.
O comércio ilegal de animais silvestres representa uma ameaça à conservação das espécies. O transporte em condições inadequadas também pode provocar estresse, ferimentos e outros problemas de saúde.
*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria