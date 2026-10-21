Motoboys participam de ato pró-Lula em São Paulo

Ato foi organizado por movimentos sociais e entidades de entregadores de aplicativo - (crédito: Platobr Economia)

Na manhã desta quarta-feira (21/10), entregadores de aplicativos reuniram-se na Praça Charles Miller, em São Paulo, em uma motociata em defesa da democracia e em favor da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Os motociclistas usavam cartazes contra o candidato Flávio Bolsonaro (PL) e solicitando a quebra do sigilo bancário do senador e criticaram ainda o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Com cartazes e adesivos em apoio à Lula, a manifestação passou por ruas da Zona Oeste da capital paulista, incluindo a Avenida Paulista, encerrando o ato na praça Roosevelt, no centro da cidade.

O ato foi organizado por entidades como o Movimento dos Trabalhadores Sem Direitos (TSD), a Aliança dos Entregadores de Aplicativo (VAT), o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), a Frente Povo Sem Medo, além de organizações de entregadores.

Durante um vídeo publicado nas redes sociais, o motociclista Junior Freitas afirmou que o encontro busca ressignificar o posicionamento dos motoboys. “Disseram que a categoria, era de direita. Hoje a gente veio provar e mostrar pro presidente Lula que existe a categoria dos trabalhadores que sabe que está em jogo. É por isso que os entregadores de aplicativos estão aqui hoje lutando pela democracia”, disse.

O representante declarou ainda que não existe negociação direto com o patrão, que mal conseguem falar com as empresas de aplicativo. “Eles exploram, diminuem nossas taxas, a gente não consegue dialogar com patrão nenhum, com nenhuma empresa de aplicativo”, reivindicou.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves



