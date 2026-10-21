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ELEIÇÕES 2026

Motoboys participam de ato pró-Lula em São Paulo

Motociata na Praça Charles Miller reuniu motoristas de aplicativo em defesa da democracia

Ato foi organizado por movimentos sociais e entidades de entregadores de aplicativo - (crédito: Platobr Economia)
Ato foi organizado por movimentos sociais e entidades de entregadores de aplicativo - (crédito: Platobr Economia)

Na manhã desta quarta-feira (21/10), entregadores de aplicativos reuniram-se na Praça Charles Miller, em São Paulo, em uma motociata em defesa da democracia e em favor da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Os motociclistas usavam cartazes contra o candidato Flávio Bolsonaro (PL) e solicitando a quebra do sigilo bancário do senador e criticaram ainda o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Com cartazes e adesivos em apoio à Lula, a manifestação passou por ruas da Zona Oeste da capital paulista, incluindo a  Avenida Paulista, encerrando o ato na praça Roosevelt, no centro da cidade.

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O ato foi organizado por entidades como o Movimento dos Trabalhadores Sem Direitos (TSD), a Aliança dos Entregadores de Aplicativo (VAT), o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), a Frente Povo Sem Medo, além de organizações de entregadores.

Durante um vídeo publicado nas redes sociais, o motociclista Junior Freitas afirmou que o encontro busca ressignificar o posicionamento dos motoboys. “Disseram que a categoria, era de direita. Hoje a gente veio provar e mostrar pro presidente Lula que existe a categoria dos trabalhadores que sabe que está em jogo. É por isso que os entregadores de aplicativos estão aqui hoje lutando pela democracia”, disse. 

O representante declarou ainda que não existe negociação direto com o patrão, que mal conseguem falar com as empresas de aplicativo. “Eles exploram, diminuem nossas taxas, a gente não consegue dialogar com patrão nenhum, com nenhuma empresa de aplicativo”, reivindicou.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves 

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  • 21/11/2024 Crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press. Cidades. Chuva aumenta o número de acidentes entre os motoboys.
    21/11/2024 Crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press. Cidades. Chuva aumenta o número de acidentes entre os motoboys. Foto: Kayo Magalhães/CB/D.A Press
  • Foto: Igor Miranda. Reprodução: Instagram
    Foto: Igor Miranda. Reprodução: Instagram Foto: Igor Miranda
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Beatriz Vasconcelos*

Estagiária da editoria de Política, Economia e Brasil

Jornalista em formação pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB). Estagiária na editoria de Política, Economia e Brasil.

Por Beatriz Vasconcelos*
postado em 21/10/2026 15:51
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