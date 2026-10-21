Justiça torna réus 12 pessoas por queda de avião da Voepass

Avião da companhia Voepass caiu em Vinhedo (SP) durante o trajeto entre Cascavel (PR) e Guarulhos (SP), matando 62 pessoas, incluindo 58 passageiros e quatro tripulantes - (crédito: SECRETÁRIA DE SEGURANÇA DE SÃO PAULO/DIVULGAÇÃO)

Doze pessoas envolvidas no caso da Voepass irão responder a uma ação penal pela morte dos 62 ocupantes do avião da companhia que caiu em Vinhedo (SP), em 9 de agosto de 2024. A Justiça Federal tornou os suspeitos em réus após denúncia do Ministério Público Federal (MPF). A informação foi divulgada nesta quarta-feira (21/10).

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A decisão foi assinada ontem (20) pelo juiz federal substituto Leonardo Limeira Santos, da 9ª Vara Federal de Campinas. A denúncia trata sobre crimes de atentado contra a segurança do transporte aéreo e sinistro em transporte aéreo. De acordo com o MPF, as infrações estão relacionadas não só às causas diretas do acidente, mas principalmente à cultura organizacional da empresa, que priorizava a economia de recursos e o lucro em detrimento da manutenção das aeronaves. Além disso, havia o risco dos passageiros e tripulantes dos últimos três voos anteriores ao acidente.

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Entre os réus estão integrantes da cúpula da Voepass responsáveis pelas decisões que propiciaram as condições para a queda do avião, um ATR 72-500 com prefixo PS-VPB. A lista conta com membros da alta administração e ocupantes de diretorias e outros postos de chefia à época do acidente. Também responderão pelos crimes dois funcionários que, embora sem cargos de comando, tiveram contribuição direta para o desfecho trágico.

Outras quatro pessoas indiciadas pela Polícia Federal, no dia 6 de agosto, firmaram acordos de não persecução penal e, por isso, não foram incluídas na denúncia do MPF.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro