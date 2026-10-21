Polícia inclui lesão corporal em BO contra deputado que disparou em bar

A Polícia Civil de São Paulo incluiu o crime de lesão corporal no boletim de ocorrência que apura o disparo de arma de fogo envolvendo o deputado estadual Marcelo Aguiar (PL) em um bar no Itaim Bibi, na Zona Sul da capital.

O tiro atingiu de raspão o pé do apresentador Fred Bruno, do Globo Esporte SP, que relatou dores e inchaço após o episódio.

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A atualização do documento foi feita na tarde de terça-feira (20/10), após a advogada do apresentador comparecer à polícia com uma procuração e apresentar uma petição sobre o caso. Fred passou a constar oficialmente como vítima da ocorrência, o que não acontecia na primeira versão do boletim, registrada na madrugada de segunda-feira (19/10). A inclusão do novo crime não significa que o parlamentar tenha sido indiciado.

O disparo foi feito na madrugada de segunda-feira, durante uma confusão no bar Santo Cupido. Segundo testemunhas, Marcelo Aguiar apresentava sinais de embriaguez e estava importunando mulheres no estabelecimento. Homens no local se aproximaram do parlamentar e pediram que ele parasse; houve uma discussão e o disparo foi feito.

A versão de como o tiro foi feito ainda é apurada. No registro da Polícia Militar, consta que o deputado teria se sentido acuado, sacado a arma e efetuado um disparo. Já testemunhas relatam que Marcelo caiu no chão e a arma disparou.

O deputado estadual Marcelo Theodoro de Aguiar (PL) foi detido e levado à delegacia. A pistola usada no episódio, uma Glock G42, calibre 380, pertencente ao parlamentar, foi apreendida pela polícia e passará por perícia.

Em video publicado nas redes sociais, Fred contou que estava no estabelecimento com amigos quando ouviu um barulho alto e sentiu o impacto no pé. "Começou uma queimação muito estranha, uma dor que eu nunca tinha sentido antes ali e aí eu falei, cara, aconteceu alguma coisa", relatou o apresentador.

Segundo ele, o tênis que usava rasgou e seu pé começou a inchar e latejar. Ele afirmou que procuraria atendimento médico e orientação jurídica para apresentar os documentos às autoridades.