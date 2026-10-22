Saiba como será feita a checagem de fatos do debate da Globo

O Grupo Globo preparou uma cobertura especial de checagem de fatos, conhecida como Fato ou Fake, sobre o debate entre os candidatos à Presidência da República, Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), realizado pela emissora nesta sexta-feira (23/10). O conglomerado prometeu agilidade no processo, sem abrir mão do rigor na apuração.

A checagem não acontecerá ao vivo na transmissão do debate na TV aberta, mas na internet.

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Uma equipe de 30 jornalistas do Grupo ficará focada no trabalho, que pode se estender até a madrugada, até que toda a apuração seja concluída. As primeiras checagens serão publicadas durante o debate no g1 e nos sites dos jornais O Globo, Valor Econômico, Extra e da rádio CBN.

Logo após o debate, a GloboNews exibirá um programa especial mostrando as checagens realizadas pela equipe do Fato ou Fake. Criado em 2018, o projeto reúne profissionais das sete redações do Grupo Globo — TV Globo, g1, GloboNews, O Globo, Valor Econômico, Extra e CBN — e, desde a sua criação, verifica declarações de candidatos durante debates.

Como vai funcionar a checagem

A Globo explicou que repórteres e editores acompanharão o debate ao vivo e selecionarão declarações que possam ser verificadas com base em dados e informações objetivas. “Opiniões, ofensas e projeções sobre o futuro não são checadas”, confirmou a emissora.

As declarações serão classificadas com três selos:

#FATO: para declarações verdadeiras;

para declarações verdadeiras; #NÃOÉBEMASSIM: para declarações tiradas de contexto;

para declarações tiradas de contexto; #FAKE: para afirmações falsas.

A transcrição das falas em tempo real será supervisionada por jornalistas e contará com o apoio de tecnologia, para garantir que a análise seja baseada exatamente no que os candidatos disseram. As falas selecionadas serão distribuídas entre os repórteres, que ficarão responsáveis por verificar as declarações. O trabalho será contínuo durante todo o debate.

Outras iniciativas de checagem de fatos

Além do Fato ou Fake, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom), em parceria com a Rede Nacional de Combate à Desinformação (RNCD), a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), a Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor) e a AletheiaFact.org, está organizando uma checagem de fatos para acompanhar o debate na noite desta sexta-feira.

Jornalistas, pesquisadores e instituições parceiras estão reunidos com o objetivo de verificar as declarações dos candidatos e contribuir para a circulação de informações confiáveis durante a reta final das eleições de 2026. As verificações serão transmitidas ao vivo pelos canais da FENAJ e da RNCD no YouTube.

A iniciativa ocorre após o debate da TV Band, realizado no último domingo (18/10), que gerou críticas à checagem de fatos e à forma como foi conduzida pelos jornalistas que mediavam o encontro.

Em nota, a Federação manifestou indignação. “O jornalismo não pode ser refém da lógica do espetáculo, da audiência a qualquer preço ou das estratégias de candidatos que desprezam o diálogo democrático. Quando perguntas não são respondidas, afirmações falsas deixam de ser confrontadas e argumentos são substituídos por encenações, quem perde é a população brasileira”.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.

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