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Homem morre após túmulo do pai ceder em cemitério no ES

Vítima estava em um cemitério de Linhares (ES) para acompanhar um enterro quando caiu na cova após a estrutura do túmulo do pai ceder

Caso ocorreu no cemitério no bairro Interlagos, em Linhares, no norte do Espírito Santo - (crédito: Reprodução/Google)
Caso ocorreu no cemitério no bairro Interlagos, em Linhares, no norte do Espírito Santo - (crédito: Reprodução/Google)

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de um homem que caiu dentro de uma cova após a estrutura de uma sepultura ceder, na tarde de quarta-feira (21/10), em um cemitério no bairro Interlagos, em Linhares, no norte do Espírito Santo.

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Segundo informações do g1, ele estava no local para acompanhar o enterro de um conhecido, que morreu atropelado na terça-feira (20/10), quando foi até o túmulo do pai e se sentou sobre a estrutura, que cedeu.

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De acordo com uma testemunha ouvida pelo portal, o homem chegou ao cemitério, cumprimentou as pessoas que estavam no local e perguntou onde seria sepultado o amigo. Em seguida, deixou a motocicleta e o capacete no local e caminhou até a sepultura do pai. Ao se sentar sobre a estrutura, ela cedeu, e ele caiu dentro da cova.

A Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) informou que foi acionada às 15h01 de quarta-feira para atender a uma ocorrência de acidente com vítima fatal no cemitério. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passou por necropsia antes de ser liberado aos familiares.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/10/2026 18:53
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