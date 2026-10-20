Mulher é morta a facadas pelo ex-marido na frente da filha adolescente

Uma mulher morreu após ser atingida por golpes de faca na manhã desta segunda-feira (19), em Carmo da Mata, no Centro-Oeste de Minas Gerais. O principal suspeito da ação violenta é o ex-marido da vítima.
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A filha adolescente do casal presenciou o ataque e utilizou uma cadeira na tentativa de conter as agressões físicas, mas não conseguiu impedir o ato. Outros dois filhos também estavam dentro da residência no momento da ocorrência, embora apenas a jovem tenha presenciado a agressão, segundo registros da Polícia Militar (PM).
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A mulher recebeu socorro imediato e seguiu para atendimento médico na Santa Casa da Misericórdia. Em razão da gravidade das lesões corporais provocadas pelos cortes, a vítima não resistiu aos ferimentos.
Dinâmica da invasão e fuga do suspeito
Testemunhas afirmaram que o homem esteve no endereço por volta de 1h da madrugada. Na ocasião, pulou o muro externo, mas precisou deixar o imóvel após sofrer impedimento para acessar a área interna. Por volta das 6h30, o agressor retornou ao local e atacou a ex-companheira.
Marcas visíveis de sangue ficaram espalhadas na rua, exatamente em frente ao imóvel residencial. O boletim da ocorrência indica que a mulher tentou alcançar a via pública com o objetivo de pedir socorro logo após sofrer os golpes.
Uma pessoa que presenciou a movimentação avistou o homem caminhando em direção a um conjunto de casas populares em construção situado nas proximidades da cena do crime.
A descrição fornecida detalha os seguintes elementos sobre o fugitivo:
-
uso de blusa de moletom clara manchada de sangue;
-
bermuda;
-
posse de uma faca de cabo preto em mãos.
Buscas da polícia e investigação
O autor do crime iniciou fuga a pé e não havia sido localizado até a última atualização dos dados policiais. Integrantes da Polícia Militar realizam diligências para localizar o suspeito na região, enquanto os órgãos competentes apuram a ocorrência como feminicídio consumado.