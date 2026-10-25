Jovem morre após cair de caminhão durante carreata pró-Flávio Bolsonaro

Vítima foi socorrida pelo Samu, mas não resistiu; partidos e familiares emitiram notas de pesar em Goianésia - (crédito: Reprodução/Instagram/Grupo Govel)

Um jovem de 19 anos morreu após cair de um caminhão em movimento durante uma carreata em apoio ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), na noite de sábado (24/10), em Goianésia, no interior de Goiás. Matheus Henrique Oliveira Silva chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital Municipal.

O acidente ocorreu na Rua Santos Dumont, no bairro Covoá, durante uma manifestação realizada na véspera do segundo turno das eleições presidenciais. Segundo relatos de testemunhas, Matheus estava sobre a carroceria de um caminhão do tipo prancha, onde aproximadamente 20 pessoas acompanhavam um carro de som, quando tentou descer do veículo ainda em movimento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O jovem teria perdido o equilíbrio e caído na via. A polícia investiga se, após a queda, ele também foi atropelado pelo caminhão, além de apurar as demais circunstâncias que provocaram sua morte.

Leia também: Flávio Bolsonaro vota ao lado da esposa e de Douglas Ruas no Rio

Em nota enviada ao Correio, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) confirmou que foi acionada para atender à ocorrência e informou que o motorista deixou o local antes da chegada dos agentes. Apesar das buscas realizadas, ele não havia sido encontrado.

"O condutor deixou o local antes da chegada da equipe policial e não foi localizado após diligências."

A corporação também informou que a área foi preservada para permitir a realização da perícia e a coleta de elementos que possam ajudar a esclarecer o acidente.

"A Polícia Militar realizou o isolamento do local para os trabalhos da Polícia Técnico-Científica. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelos órgãos responsáveis."

Familiares e partidos lamentam morte

Filho de um empresário do setor automobilístico de Goianésia, Matheus recebeu homenagens de familiares, amigos e representantes políticos da cidade. O perfil da empresa de seu pai divulgou uma mensagem comunicando a morte e recordando a personalidade do jovem.

"Quem conheceu o Matheus sabe que ele carregava um brilho raro. Um jovem de valores admiráveis, marcado por uma educação exemplar, uma postura honrada e uma facilidade única de transformar conhecidos em amigos", diz a publicação.

O diretório municipal do Partido Liberal (PL), legenda do candidato apoiado pela carreata, também se manifestou. Em nota de pesar, a sigla lamentou que uma ocasião planejada para reunir apoiadores em um momento de celebração tivesse terminado em tragédia.

O partido prestou solidariedade à família e aos amigos de Matheus e desejou conforto às pessoas próximas ao jovem.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando força, conforto e amparo de Deus para enfrentar essa perda irreparável."

O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Goianésia também lamentou a morte, transmitindo condolências aos familiares e amigos do rapaz.

Velório e sepultamento

A despedida de Matheus Henrique começou às 6h deste domingo (25/10), na Câmara Municipal de Goianésia, localizada no setor Universitário.

O sepultamento está previsto para as 17h30, no Cemitério Municipal Jordelino José da Silva, no mesmo município.

