Vai chover na eleição? Veja como fica o tempo no Brasil neste domingo

A previsão é de chuvas concentradas principalmente nas regiões Centro-Sul do Brasil, devido à passagem de uma frente fria associada à formação de um ciclone extratropical - (crédito: Reprodução/ Inmet)

Neste domingo de eleição, os eleitores terão de pensar também no tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de chuvas concentradas principalmente nas regiões Centro-Sul do Brasil, devido à passagem de uma frente fria associada à formação de um ciclone extratropical. No Norte e no Nordeste, o predomínio será de tempo quente e seco, embora haja possibilidade de chuva em algumas áreas.

Na Região Norte do país, a previsão é de calor e aumento da nebulosidade, com trovoadas no oeste e noroeste do Amazonas e chuvas isoladas no Acre, em Rondônia, no restante do Amazonas, no centro-sul do Pará e no Tocantins. No norte do Pará e no Amapá, não há previsão de chuva. A temperatura mínima nas capitais será de 23°C em Rio Branco (AC). A máxima chega a 36°C em Belém (PA) e Porto Velho (RO), e a 37°C em Boa Vista (RR) e em Palmas (TO).

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Já na Região Nordeste terá predomínio de sol na maior parte do território, com céu claro e poucas nuvens no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, em Alagoas e em grande parte do Piauí. As nuvens aumentam no sul da Bahia e na faixa oeste da região, com maior chance de chuva no Maranhão, Piauí e Bahia, onde há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Na Região Centro-Oeste a instabilidade ganha força, com tempo fechado no centro-sul de Mato Grosso do Sul, onde chove com trovoadas. Também são esperadas pancadas isoladas no sul de Mato Grosso e no centro-sul de Goiás. No Distrito Federal e nas demais áreas, há aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva isolada. A máxima de temperaturas chega a 33°C em Brasília (DF), 35°C em Goiânia (GO), 39°C em Cuiabá (MT) e 27° em Campo Grande (MS).

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Na Região Sudoeste é o tempo é instável, com chuva e trovoadas em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Também são esperadas pancadas isoladas no Triângulo Mineiro, na região central de Minas e no oeste e sul do Espírito Santo. Há aviso amarelo para tempestades em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e grande parte de Minas Gerais. Em São Paulo (SP), a temperatura fica mais baixa e varia entre 18°C e 24°C. Nas demais capitais do Sudeste, o sábado será de tempo abafado, com máxima de 28°C no Rio de Janeiro (RJ), 29°C em Belo Horizonte (MG) e 30°C em Vitória (ES).

Na Região sul a previsão é de chuva no Paraná, com trovoadas ao longo do dia. Pancadas isoladas também são esperadas na Serra de Santa Catarina e no norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, também podem ocorrer chuvas isoladas, mas a instabilidade tende a diminuir gradualmente com a entrada de ar frio. Um aviso amarelo para tempestades abrange o norte e leste do Paraná, leste de Santa Catarina e nordeste gaúcho. Em Curitiba (PR), a mínima será de 11°C e a máxima de 20°C. Em Florianópolis (SC), a mínima será de 15°C e a máxima não deve passar de 19°C. Em Porto Alegre (RS), a mínima será de 15°C e a máxima de 18°C.