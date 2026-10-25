Lula destaca apoio popular após votar no ABC Paulista: "Nunca vi nada igual"

Lula posa com a bandeira do Brasil após votar em São Bernardo do Campo, acompanhado de Geraldo Alckmin, no dia da eleição - (crédito: Reprodução/GloboNews)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou com a imprensa na manhã deste domingo (25/10), após votar em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, em sua última disputa presidencial. Acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de ex-ministros, o candidato à reeleição destacou a mobilização popular durante a campanha do segundo turno.

O petista falou sobre sua trajetória política e ressaltou a importância do voto popular para sua chegada à Presidência da República. “É gratificante alguém que nasceu numa terra de pouca vivência sobreviver e concorrer às eleições para convencer o povo brasileiro de que, de fato, é ele quem deve mandar”, afirmou.

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O presidente também disse que a mobilização observada durante o segundo turno chamou sua atenção. Segundo ele, a reação dos eleitores em diferentes regiões do país foi incomum em décadas de trajetória. “Eu tenho 50 anos de vida política, fiz muitas campanhas, desde que começaram as eleições de 1989, todas as campanhas estaduais e a campanha das Diretas. Foi uma das campanhas civis mais fortes já vistas neste país”, declarou.

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Ao comentar a recepção de apoiadores nos últimos dias, Lula citou diferentes estados brasileiros e afirmou que não havia presenciado uma mobilização semelhante. O presidente mencionou a participação de eleitores em Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Para ele, o envolvimento popular observado durante a campanha foi um dos aspectos marcantes da disputa.

Entre os integrantes da comitiva estavam os ex-ministros Alexandre Padilha, Luiz Marinho, Fernando Haddad, Simone Tebet e Marina Silva, além de militantes petistas que acompanharam a movimentação no local.

Após votar e conversar com jornalistas, o presidente tem previsão de passar parte do dia em seu apartamento, em São Paulo, e acompanhar a apuração dos votos à noite, ao lado de familiares e aliados, no hotel InterContinental, na região dos Jardins.