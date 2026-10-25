Com drones e cães farejadores, TSE tem maior esquema de segurança da história

No espaço aéreo da capital brasileira, a segurança aérea do perímetro é garantida por drones operados por uma equipe especializada de 10 agentes - (crédito: Laezia Bezerra/CB)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) montou a maior e mais complexa operação de segurança da Corte durante o 2º turno das eleições de 2026. O esquema combina alta tecnologia, varreduras antibomba e a integração de diversas forças policiais para garantir a integridade dos servidores, a normalidade dos trabalhos e a absoluta credibilidade na consolidação dos resultados das urnas.

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A megaoperação conta com um contingente de até 100 agentes públicos, em uma ação conjunta que alinha a Polícia Judicial do próprio TSE, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), além de policiais militares, bombeiros e tropas de elite da Polícia Federal (PF), como o Comando de Operações Táticas (COT).

No espaço aéreo da capital brasileira a segurança aérea do perímetro é garantida por drones operados por uma equipe especializada de 10 policiais federais e da polícia judicial do STF. Já no solo, a varredura contra ameaças é reforçada por cães farejadores treinados para detectar explosivos e artefatos em áreas sensíveis do prédio e nas vias de acesso, em trabalho guiado por policiais judiciais e militares do Exército.

A operação do pleito de 2026 veio com uma série de inovações tecnológicas e operacionais na segurança orgânica do tribunal. O controle de entrada foi otimizado com a chegada de novos scanners de raio-X de última geração e a adoção de um protocolo de triagem rigoroso e sistematizado para pedestres e veículos. Com monitoramento sem pontos cegos, a vigilância eletrônica nos ambientes internos e externos foi ampliada com a instalação de novas câmeras de circuito fechado.

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Também foi incorporado o Plano de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI) do prédio, que passou por uma revisão completa alinhada às diretrizes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

De acordo com o planejamento da Secretaria de Polícia Judicial, o objetivo dessa estrutura de proteção é estritamente preventivo. Ao blindar a infraestrutura e criar uma rede entre as instituições de segurança, a Justiça Eleitoral diz assegurar um ambiente de total estabilidade e tranquilidade na apuração dos votos e na divulgação do resultado.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro