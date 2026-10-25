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ELEIÇÕES 2026

Crimes eleitorais: PF registra quatro ocorrências até as 10h30 deste domingo

Entre os principais crimes estão a propaganda eleitoral irregular e a violação do sigilo do voto. Foram registradas ocorrências em Sergipe, Paraíba, Espírito Santo e Mato Grosso

No ano de 2026, a Polícia Federal apreendeu R$51,9 milhões em bens e valores, sendo R$31,7 milhões em espécie, através de inquéritos instaurados relacionados a crimes eleitorais ao longo deste ano - (crédito: PF/Divulgação)
No ano de 2026, a Polícia Federal apreendeu R$51,9 milhões em bens e valores, sendo R$31,7 milhões em espécie, através de inquéritos instaurados relacionados a crimes eleitorais ao longo deste ano - (crédito: PF/Divulgação)

Nas primeiras duas horas e meia desde a abertura das urnas para votação no segundo turno, neste domingo (25/10), foram lavrados dois termos circunstanciados de ocorrência (TCs) para apurar a prática de crimes eleitorais. A informação foi divulgada pela Polícia Federal (PF). 

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Segundo o órgão, até as 10h30 da manhã quatro pessoas foram conduzidas à delegacia e há duas ocorrências em andamento de possíveis flagrantes de crimes eleitorais. As ocorrências foram registradas em Sergipe, Paraíba, Espírito Santo e Mato Grosso.

Entre os principais crimes estão a propaganda eleitoral irregular e a violação do sigilo do voto.

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Dados de 2026 

No ano de 2026, a Polícia Federal apreendeu R$ 51,9 milhões em bens e valores, sendo R$ 31,7 milhões em espécie, por meio de inquéritos instaurados relacionados a crimes eleitorais ao longo deste ano. Até a publicação desta matéria, a corporação havia aberto 1.608 inquéritos policiais. 

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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Caetano Yamamoto*

Estagiário

Estagiário da editoria de Política, Economia e Brasil. Estudante de jornalismo do Ceub. Gosto também de Esportes. Pretendo participar de grandes coberturas, como uma Olimpíada.

Por Caetano Yamamoto*
postado em 25/10/2026 11:34 / atualizado em 25/10/2026 11:35
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