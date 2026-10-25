Crimes eleitorais: PF registra quatro ocorrências até as 10h30 deste domingo

Nas primeiras duas horas e meia desde a abertura das urnas para votação no segundo turno, neste domingo (25/10), foram lavrados dois termos circunstanciados de ocorrência (TCs) para apurar a prática de crimes eleitorais. A informação foi divulgada pela Polícia Federal (PF).
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Segundo o órgão, até as 10h30 da manhã quatro pessoas foram conduzidas à delegacia e há duas ocorrências em andamento de possíveis flagrantes de crimes eleitorais. As ocorrências foram registradas em Sergipe, Paraíba, Espírito Santo e Mato Grosso.
Entre os principais crimes estão a propaganda eleitoral irregular e a violação do sigilo do voto.
Dados de 2026
No ano de 2026, a Polícia Federal apreendeu R$ 51,9 milhões em bens e valores, sendo R$ 31,7 milhões em espécie, por meio de inquéritos instaurados relacionados a crimes eleitorais ao longo deste ano. Até a publicação desta matéria, a corporação havia aberto 1.608 inquéritos policiais.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
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