Crimes eleitorais: PF registra quatro ocorrências até as 10h30 deste domingo

No ano de 2026, a Polícia Federal apreendeu R$51,9 milhões em bens e valores, sendo R$31,7 milhões em espécie, através de inquéritos instaurados relacionados a crimes eleitorais ao longo deste ano - (crédito: PF/Divulgação)

Nas primeiras duas horas e meia desde a abertura das urnas para votação no segundo turno, neste domingo (25/10), foram lavrados dois termos circunstanciados de ocorrência (TCs) para apurar a prática de crimes eleitorais. A informação foi divulgada pela Polícia Federal (PF).

Leia mais: Mendonça vota em Brasília: "Que o eleitor seja o principal vencedor" Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo o órgão, até as 10h30 da manhã quatro pessoas foram conduzidas à delegacia e há duas ocorrências em andamento de possíveis flagrantes de crimes eleitorais. As ocorrências foram registradas em Sergipe, Paraíba, Espírito Santo e Mato Grosso.

Entre os principais crimes estão a propaganda eleitoral irregular e a violação do sigilo do voto.

Dados de 2026

No ano de 2026, a Polícia Federal apreendeu R$ 51,9 milhões em bens e valores, sendo R$ 31,7 milhões em espécie, por meio de inquéritos instaurados relacionados a crimes eleitorais ao longo deste ano. Até a publicação desta matéria, a corporação havia aberto 1.608 inquéritos policiais.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais Brasil Mega-Sena acumulada pode ser a 2° maior da história dos sorteios regulares

Mega-Sena acumulada pode ser a 2° maior da história dos sorteios regulares Brasil Jovem morre após cair de caminhão durante carreata pró-Flávio Bolsonaro

Jovem morre após cair de caminhão durante carreata pró-Flávio Bolsonaro Brasil Vai chover na eleição? Veja como fica o tempo no Brasil neste domingo

Vai chover na eleição? Veja como fica o tempo no Brasil neste domingo Brasil Distância e burocracia ameaçam voto indígena

Distância e burocracia ameaçam voto indígena Brasil Voo da Gol para Salvador é cancelado e gera suspeitas nas redes; entenda

Voo da Gol para Salvador é cancelado e gera suspeitas nas redes; entenda Brasil Guindaste cai nos trilhos e atinge trem da linha 15-Prata em SP



