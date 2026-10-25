TSE registra 900 urnas substituídas e 2,6 milhões de justificativas no 2º turno

Justiça Eleitoral também informou ter enviado 1.174.076 notificações a eleitores que tiveram alterações nos locais de votação - (crédito: Ed Alves/CB)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou a substituição de 900 urnas eletrônicas até o meio-dia deste domingo (25/10), durante o segundo turno das eleições de 2026. O número corresponde a 0,16% das 499.248 urnas disponibilizadas para a votação em todo o país. A Justiça Eleitoral conta ainda com 48.815 equipamentos de contingência para garantir a continuidade do processo eleitoral em caso de falhas.



Além das ocorrências envolvendo os equipamentos, o balanço parcial do e-Título apontou 2.644.306 justificativas de ausência registradas entre sábado (24) e as 12h deste domingo. No mesmo período, o aplicativo emitiu 2.322.419 títulos eleitorais digitais e contabilizou 14.204.965 consultas à ferramenta “Onde Votar”, utilizada para localizar os endereços das seções eleitorais.

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A Justiça Eleitoral também informou ter enviado 1.174.076 notificações a eleitores que tiveram alterações nos locais de votação. O e-Título permite consultar informações eleitorais e justificar a ausência durante o horário de votação, das 8h às 17h. Para realizar o procedimento pelo celular, o eleitor deve estar fora do município onde votaria, e o aplicativo utiliza a geolocalização do aparelho para verificar a localização, sem exigir a apresentação imediata de documentos que comprovem o motivo da falta.

Quem não conseguir justificar a ausência no dia da eleição poderá apresentar o requerimento posteriormente, acompanhado de documentos que comprovem o motivo. Para o segundo turno, o prazo informado pela Justiça Eleitoral termina em 8 de janeiro de 2027. A justificativa deve ser feita separadamente para cada turno em que o eleitor deixar de votar. Caso não apresente o pedido dentro do prazo ou tenha a solicitação rejeitada, o cidadão estará sujeito a multa de R$ 3,51 por turno.

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Mais de 158 milhões de brasileiros estão aptos a participar da votação deste domingo, que define a disputa presidencial e eleições para governador em unidades da Federação onde há segundo turno. No primeiro turno, a abstenção superou 33 milhões de eleitores, o equivalente a 21,08% do eleitorado apto, o maior percentual desde 1998. Além das disputas gerais, sete municípios realizam eleições suplementares para prefeito e vice-prefeito, com mandatos previstos até 31 de dezembro de 2028.