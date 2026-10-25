Semob libera frota máxima de ônibus diante de problemas no transporte em Salvador

Nota sobre a operação do transporte público da capital baiana - (crédito: Reprodução)

Diante dos problemas na circulação de ônibus em Salvador neste domingo (25/10), dia do segundo turno das eleições, a Secretaria de Mobilidade (Semob) determinou a liberação de toda a frota das garagens, mesmo dos veículos com adesivação considerada propaganda eleitoral irregular.

Em nota, a secretaria afirmou que a prioridade é garantir a circulação dos ônibus e o atendimento à população.

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Segundo a Semob, a operação do transporte público está sendo normalizada por meio do diálogo entre as equipes da secretaria e representantes sindicais. A pasta, no entanto, não informou quantos ônibus ou linhas foram afetados pelos problemas, nem estabeleceu um prazo para a completa regularização do serviço.

A secretaria reiterou que a prioridade é manter os veículos em circulação e normalizar a operação por meio das negociações com os representantes sindicais.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro