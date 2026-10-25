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Eleições 2026

Semob libera frota máxima de ônibus diante de problemas no transporte em Salvador

Medida da Secretaria de Mobilidade permite, inclusive, circulação de veículos com adesivos considerados irregulares para facilitar o deslocamento dos eleitores no segundo turno

Nota sobre a operação do transporte público da capital baiana - (crédito: Reprodução)
Nota sobre a operação do transporte público da capital baiana - (crédito: Reprodução)

Diante dos problemas na circulação de ônibus em Salvador neste domingo (25/10), dia do segundo turno das eleições, a Secretaria de Mobilidade (Semob) determinou a liberação de toda a frota das garagens, mesmo dos veículos com adesivação considerada propaganda eleitoral irregular. 

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Em nota, a secretaria afirmou que a prioridade é garantir a circulação dos ônibus e o atendimento à população. 

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Segundo a Semob, a operação do transporte público está sendo normalizada por meio do diálogo entre as equipes da secretaria e representantes sindicais. A pasta, no entanto, não informou quantos ônibus ou linhas foram afetados pelos problemas, nem estabeleceu um prazo para a completa regularização do serviço.

A secretaria reiterou que a prioridade é manter os veículos em circulação e normalizar a operação por meio das negociações com os representantes sindicais.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

 

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Rafaela Bomfim*

Estagiário

Graduanda de Jornalismo, no IESB. Estagiária na editoria de Brasil, Economia e Politica. Com experiência na editoria de Tecnologia e Inovação.

Por Rafaela Bomfim*
postado em 25/10/2026 13:53 / atualizado em 25/10/2026 13:55
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