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ELEIÇÕES 2026

Eleitores não conseguem embarcar no Porto de Icoaraci, em Belém

Transporte público gratuito é direito garantido nos dias de votação

É obrigação do poder público garantir passe livre no transporte público coletivo urbano municipal e intermunicipal - (crédito: AFP)
É obrigação do poder público garantir passe livre no transporte público coletivo urbano municipal e intermunicipal - (crédito: AFP)

Cerca de 200 eleitores não conseguiram embarcar no Porto de Icoaraci, em Belém, neste domingo (25/10). Segundo os eleitores, a empresa responsável pelo transporte, Henvil, disponibilizou apenas uma balsa, que saiu lotada por volta das 7h30.

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A balsa tinha como destino o Porto Camará, na ilha do Marajó. Segundo testemunhas, a embarcação era pequena e não comportava todas as pessoas que aguardavam na fila. Parte dos eleitores utiliza a balsa para se deslocar até o local de votação.

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Nestas eleições, é obrigação do poder público garantir passe livre no transporte público coletivo urbano municipal e intermunicipal, inclusive o metropolitano, nos dias de votação.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves

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Beatriz Vasconcelos*

Estagiária da editoria de Política, Economia e Brasil

Jornalista em formação pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB). Estagiária na editoria de Política, Economia e Brasil.

Por Beatriz Vasconcelos*
postado em 25/10/2026 15:05
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