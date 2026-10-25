Eleitores não conseguem embarcar no Porto de Icoaraci, em Belém

Cerca de 200 eleitores não conseguiram embarcar no Porto de Icoaraci, em Belém, neste domingo (25/10). Segundo os eleitores, a empresa responsável pelo transporte, Henvil, disponibilizou apenas uma balsa, que saiu lotada por volta das 7h30.
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A balsa tinha como destino o Porto Camará, na ilha do Marajó. Segundo testemunhas, a embarcação era pequena e não comportava todas as pessoas que aguardavam na fila. Parte dos eleitores utiliza a balsa para se deslocar até o local de votação.
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Nestas eleições, é obrigação do poder público garantir passe livre no transporte público coletivo urbano municipal e intermunicipal, inclusive o metropolitano, nos dias de votação.
*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves
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