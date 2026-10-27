Acidente entre carretas provoca incêndio e interdita Rodoanel em SP

Uma colisão entre duas carretas provocou um incêndio na altura do km 61 do Rodoanel Mário Covas, na madrugada desta terça-feira (27/10), e deixou uma pessoa levemente ferida. O acidente ocorreu por volta de 1h30, no sentido Perus, e levou à interdição total da pista a partir das 1h45.
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O bloqueio atingiu todas as faixas e o acostamento. O fogo foi controlado às 3h24, quando a interdição total foi encerrada.
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Durante a manhã, uma faixa já havia sido liberada para a circulação de veículos.
O trecho seguia registrando congestionamento em função do acidente perto do horário das 6h45.
Uma segunda pessoa também envolvida no acidente não sofreu ferimentos. A identificação das vítimas não foi divulgada.