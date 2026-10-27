Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morre aos 48 anos

Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu nesta segunda-feira (26/10), aos 48 anos. A informação foi confirmada por Juca, em um texto publicado no UOL Esportes. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Camila era psicóloga e psicoterapeuta, trabalhou na produção da Conspiração Filmes e atuou como DJ de música brasileira. Ela construiu uma trajetória profissional marcada pelo vínculo com os amigos e pacientes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo Juca Kfouri, Camila enfrentou diversos problemas de saúde ao longo da vida após um evento traumático na infância, quando, aos seis anos de idade, viu o avô ser baleado durante um assalto na porta de casa. O jornalista relatou que a filha desenvolveu sequelas e enfrentou diferentes complicações médicas.

Leia também: Juca Kfouri une cultura e futebol no Diálogos contemporâneos

"Perdi hoje uma das paixões da minha vida. Sinto na carne a dor que imaginava ser a maior de todas", escreveu o jornalista.

Em sua homenagem, a amiga de longa data, Rita Wainer, recordou os 31 anos de amizade com Camila e descreveu a dificuldade de lidar com sua perda. "Isso não faz o menor sentido. Amiga, talvez eu consiga elaborar e fazer uma homenagem bonita. Agora eu não tô sentindo nada", escreveu a artista.

Camila era a única filha mulher dentre os quatro filhos de Juca. “Não faço ideia de como será daqui para frente diante de tamanha agressão ao ciclo natural da vida. Só sei que a levarei comigo até o fim”, finalizou o jornalista.