Zagueiro do Vasco, Robert Renan sofre acidente de carro no RJ

Após o acidente, o zagueiro usou os stories do Instagram para agradecer pelas mensagens recebidas e afirmou que passou por um livramento - (crédito: Matheus Lima/Vasco)

O zagueiro Robert Renan, do Vasco da Gama, sofreu um acidente de carro na manhã desta segunda-feira (26), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo informações do portal g1, o veículo capotou e bateu em uma árvore na Avenida Célia Ribeiro da Silva Mendes, na altura do Condomínio Santa Maria. O chamado para a ocorrência foi registrado às 9h. O jogador foi atendido e liberado no local.

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Após o acidente, o zagueiro usou os stories do Instagram para agradecer pelas mensagens recebidas e afirmou que passou por um livramento. “Obrigado, meu Deus, pelo livramento! Agradeço de coração a todos que estão me mandado mensagens a se preocupando comigo. Graças a Deus, está tudo bem!”, escreveu o jogador.

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O Vasco confirmou o acidente e informou que Robert Renan está bem e já se encontra no centro de treinamento do clube. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o carro tombado, com a parte dianteira bastante danificada.