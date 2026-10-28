Vieira e Rubio se encontram nos EUA após fuga de Flávio Bolsonaro

Mauro Vieira viaja aos EUA para participar do encontro de chanceleres do G20, em Atlanta, Georgia; Marco Rubio será o anfitrião - (crédito: Divulgação/MRE)

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, encontrará o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, nesta semana, em meio aos desdobramentos das eleições brasileiras e a fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do Brasil.

Mauro viaja aos EUA para participar do encontro de chanceleres do G20, em Atlanta, Georgia. Rubio será o anfitrião. O evento contará com outras delegações do bloco, que inclui as principais economias do mundo, desenvolvidas e emergentes. Não há confirmação, até o momento, sobre uma reunião bilateral entre os dois.

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A visita de Vieira aos EUA ocorre em momento de tensão na relação diplomática. O presidente norte-americano, Donald Trump, vem lançando dúvidas, sem apresentar provas, sobre a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e acusa a votação de ter sido fraudada. Vieira e Rubio têm boa relação, e já conversaram em momentos de crise entre os dois países, envolvendo, por exemplo, o "tarifaço".

Durante discurso a apoiadores ontem (27/10), Trump reclamou de fraude em votações no Congresso norte-americano, e voltou a citar o Brasil. No dia anterior, ele havia dito a jornalistas que as eleições brasileiras “parecem fraudadas”.

“(Os democratas) São os maiores fraudadores de eleições na História, embora o Brasil esteja fazendo um trabalho e tanto. Vocês viram aquilo? Não foi nada legal. Eu não apoiei ninguém, mas não gostei daquilo, não pegou nada bem”, discursou.

EUA receberam Flávio

Outro ponto de tensão é a fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos, em meio a investigações por fraude contra o senador. Ele deixou o Brasil na calada da noite, atravessando a fronteira para a Argentina sem passar pelos postos de controle. Do país vizinho, embarcou em um jatinho para o Equador e, depois, para os EUA, onde desembarcou na manhã desta quarta-feira (28).

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Aliados de Trump afirmam que a fuga foi apoiada justamente por Marco Rubio, aliado da família Bolsonaro nos Estados Unidos. O governo norte-americano autorizou a entrada de Flávio, e vai conceder visto para o senador e sua família — ele foi acompanhado da esposa e das duas filhas.

A reunião do G20 ocorre na sexta (30) e no sábado (31). Segundo o Departamento de Estado norte-americano, o encontro terá como foco “crises geopolíticas que contribuem para choques econômicos globais”.