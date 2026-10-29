5 cuidados indispensáveis antes de pegar a estrada de carro no Brasil

Projetada para conectar a região metropolitana de São Paulo ao litoral sul do estado, a Rodovia dos Imigrantes, identificada como SP-160, representa um marco na engenharia de infraestrutura brasileira pelas soluções adotadas ao longo do complexo relevo da Serra do Mar. - (crédito: Reproduc?a?o do Youtube Canal Drone Sa?o Paulo)

O julgamento de Fernando Sastre de Andrade Filho, acusado de provocar uma colisão fatal em São Paulo em março de 2024 ao conduzir um Porsche sob suspeita de embriaguez, trouxe à tona discussões urgentes sobre conduta e responsabilidade ao volante. Tragédias como essa mostram que a segurança no trânsito depende tanto do comportamento consciente do motorista quanto das condições de trafegabilidade do próprio veículo.

Para quem planeja pegar a estrada com a família, essa responsabilidade começa bem antes de dar a partida. Trechos desafiadores — com pista simples, asfalto irregular e clima imprevisível — exigem que o automóvel esteja em perfeitas condições. Realizar uma inspeção prévia reduz expressivamente o risco de panes mecânicas e acidentes graves, preservando vidas.

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Pontos essenciais na revisão do carro

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A checagem preventiva deve ocorrer alguns dias antes da partida, permitindo tempo hábil para consertos caso o mecânico identifique problemas. O roteiro de verificação inclui:

Pneus e alinhamento : Examine a profundidade dos sulcos pelo indicador de desgaste na borracha (TWI). Pneus carecas perdem a aderência na chuva e aumentam o risco de aquaplanagem. Ajuste a pressão de todos os pneus ainda frios, respeitando o peso da bagagem indicado no manual, e calibre também o estepe. O alinhamento da direção e o balanceamento das rodas evitam trepidações e desgaste irregular da banda de rodagem.

: Examine a profundidade dos sulcos pelo indicador de desgaste na borracha (TWI). Pneus carecas perdem a aderência na chuva e aumentam o risco de aquaplanagem. Ajuste a pressão de todos os pneus ainda frios, respeitando o peso da bagagem indicado no manual, e calibre também o estepe. O alinhamento da direção e o balanceamento das rodas evitam trepidações e desgaste irregular da banda de rodagem. Sistema de freios : Escute se há ruídos metálicos ao acionar o pedal e verifique a espessura das pastilhas e lonas. O pedal não deve afundar excessivamente nem parecer esponjoso. Avalie o reservatório do fluido de freio, que precisa estar dentro do prazo de validade recomendado pela montadora para evitar a perda de eficiência em descidas de serra prolongadas.

: Escute se há ruídos metálicos ao acionar o pedal e verifique a espessura das pastilhas e lonas. O pedal não deve afundar excessivamente nem parecer esponjoso. Avalie o reservatório do fluido de freio, que precisa estar dentro do prazo de validade recomendado pela montadora para evitar a perda de eficiência em descidas de serra prolongadas. Líquidos do motor e arrefecimento : Confira o nível do óleo do motor e certifique-se de que a troca está em dia. O sistema de arrefecimento exige atenção redobrada: complete o reservatório apenas com aditivo e água desmineralizada na proporção correta, nunca com água de torneira. Inspecione também o reservatório do limpador de para-brisa.

: Confira o nível do óleo do motor e certifique-se de que a troca está em dia. O sistema de arrefecimento exige atenção redobrada: complete o reservatório apenas com aditivo e água desmineralizada na proporção correta, nunca com água de torneira. Inspecione também o reservatório do limpador de para-brisa. Iluminação e visibilidade : Teste todas as lâmpadas do veículo, incluindo faróis baixos e altos, lanternas, luzes de ré, pisca-alerta e indicadores de direção. Lâmpadas queimadas reduzem a comunicação visual e rendem multa. Substitua as palhetas do limpador de para-brisa se a borracha apresentar ressecamento ou falhas no escoamento da água.

: Teste todas as lâmpadas do veículo, incluindo faróis baixos e altos, lanternas, luzes de ré, pisca-alerta e indicadores de direção. Lâmpadas queimadas reduzem a comunicação visual e rendem multa. Substitua as palhetas do limpador de para-brisa se a borracha apresentar ressecamento ou falhas no escoamento da água. Planejamento do trajeto e sobriedade: Estude o mapa com antecedência para programar paradas a cada duas horas de direção contínua, evitando o cansaço excessivo e a perda de reflexos. Mantenha os documentos do veículo e a carteira de habilitação regularizados. A direção defensiva e a tolerância zero ao consumo de bebidas alcoólicas representam o compromisso básico para preservar a vida de passageiros e demais motoristas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.