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Cuidados essenciais para viajar com segurança nas rodovias federais do país

Confira dicas práticas de manutenção automotiva e itens obrigatórios para evitar multas graves e garantir uma viagem tranquila durante os feriados

A Imigrantes também apresenta uma particularidade importante: a pista descendente da serra não é utilizada por caminhões, que precisam recorrer à Via Anchieta para chegar ao litoral. A operação das duas rodovias funciona de forma integrada e pode ter os sentidos de circulação alterados conforme a demanda, principalmente em feriados e períodos de grande movimento. - (crédito: Reproduc?a?o do Youtube Canal Drone Sa?o Paulo)
A Imigrantes também apresenta uma particularidade importante: a pista descendente da serra não é utilizada por caminhões, que precisam recorrer à Via Anchieta para chegar ao litoral. A operação das duas rodovias funciona de forma integrada e pode ter os sentidos de circulação alterados conforme a demanda, principalmente em feriados e períodos de grande movimento. - (crédito: Reproduc?a?o do Youtube Canal Drone Sa?o Paulo)

A Polícia Rodoviária Federal tem intensificado a fiscalização nas rodovias de todo o país, após registrar milhares de ocorrências e autuações durante feriados prolongados. Diante do aumento do fluxo de veículos e do rigor nas operações, condutores que planejam viajar precisam reforçar a atenção à documentação e à manutenção preventiva para garantir deslocamentos seguros.

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Revisão mecânica evita panes e penalidades

A checagem preventiva dos componentes básicos assegura o controle do veículo em situações de emergência e impede autuações no trajeto. O Código de Trânsito Brasileiro prevê penalidades e retenção do veículo para automóveis flagrados trafegando em mau estado de conservação.

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Entre os itens que demandam maior atenção antes da viagem, destacam-se:

  • Pneus e estepe: os sulcos da banda de rodagem devem possuir profundidade mínima de 1,6 milímetro, limite legal de segurança. Trafegar com pneus desgastados configura infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH. O estepe também precisa estar calibrado e pronto para uso imediato.

  • Sistema de iluminação: todas as lâmpadas, incluindo faróis, lanternas, luzes de freio, ré e setas, precisam funcionar sem falhas. Em rodovias de pista simples fora de perímetros urbanos, o uso de farol baixo durante o dia segue obrigatório para veículos que não dispõem de luz de rodagem diurna (DRL).

  • Freios e suspensão: ruídos metálicos, trepidações no pedal ao frear ou instabilidade em curvas exigem a substituição preventiva de pastilhas, discos e amortecedores antes de pegar a estrada.

  • Fluidos e arrefecimento: a conferência dos níveis de óleo do motor, fluido de freio e líquido do radiador previne superaquecimentos e panes que resultam em paradas perigosas no acostamento.

Documentos obrigatórios e equipamentos de bordo

A fiscalização nas rodovias federais também verifica a regularidade documental do condutor e a presença dos dispositivos obrigatórios de socorro e proteção para veículos de passeio.

O condutor deve portar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) em dia, seja em formato impresso ou por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). O atraso no licenciamento configura infração gravíssima e sujeita o veículo à medida administrativa de remoção.

No veículo, é mandatório manter em condições operacionais o triângulo de sinalização, a chave de roda e o macaco. O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes, e as crianças devem ser transportadas obrigatoriamente nos dispositivos de retenção adequados a cada faixa etária e peso, como bebê-conforto, cadeirinha ou assento de elevação.

Ações contra crimes e condutas de risco

As operações da corporação combinam fiscalização viária e repressão a ilícitos. As equipes contam com etilômetros nos postos de controle, com tolerância zero para o consumo de álcool ao volante, além de realizarem inspeções para coibir o excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e transporte irregular de cargas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/10/2026 16:56 / atualizado em 14/10/2026 16:56
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