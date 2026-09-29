Entenda disputa judicial entre Renato Aragão e filha





Renato Aragão, de 91 anos, e a filha Juliana Rangel, de 49, poderão ficar frente a frente em uma audiência de conciliação marcada pela Justiça do Rio de Janeiro. O encontro está previsto para 26 de outubro, às 13h, dentro do processo movido por Juliana contra o pai, no qual ela cobra R$ 872.485,58.

A informação sobre a audiência foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro à Quem nesta terça-feira (29). "Procede a informação. A audiência de conciliação foi designada para o dia 26 de outubro, às 13h", informou o tribunal.

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Como atualmente mora em Santa Catarina, Juliana solicitou autorização para participar da audiência por videoconferência. Até o momento, porém, o pedido não havia sido autorizado pela Justiça. Caso a participação remota não seja liberada, a sessão poderá marcar o primeiro encontro presencial entre pai e filha no contexto do processo. A informação sobre o pedido foi inicialmente divulgada pela colunista Fabia Oliveira, do Metrópoles.

Entenda o processo

A disputa judicial envolve uma quantia que, segundo a versão apresentada por Juliana Rangel, foi emprestada ao pai em 2018. De acordo com as informações consultadas pela Quem, ela afirma ter vendido um imóvel que havia recebido como herança da mãe, Martha Maria Rangel, e posteriormente entregado R$ 950 mil em espécie a Renato Aragão.

O acordo previa, segundo a alegação da filha, que o valor fosse devolvido até 31 de dezembro de 2023. No entanto, Juliana afirma que recebeu aproximadamente R$ 77 mil, permanecendo uma diferença que motivou a abertura do processo judicial. Atualmente, a cobrança apresentada na ação é de R$ 872.485,58.

A defesa de Renato Aragão apresentou uma versão diferente sobre a origem e a administração dos recursos. Em novembro de 2025, a equipe do humorista afirmou que, havia mais de uma década, existia um acordo para que parte dos valores herdados por Juliana fosse administrada pelo pai.

"Ficou acordado que uma parte dos recursos herdados por Juliana da herança de sua mãe fosse administrada pelo pai", informou a equipe do artista. Segundo a mesma manifestação, a intenção era "garantir que seu patrimônio estivesse protegido e bem-organizado, de forma que ela pudesse utilizá-lo com tranquilidade ao longo do tempo".

Ainda de acordo com a defesa, a administração dos recursos ocorria de maneira transparente e determinadas movimentações eram registradas. A equipe de Renato afirmou que "Esse arranjo familiar comum em muitas famílias que buscam apoio na gestão financeira sempre funcionou de maneira transparente."

O comunicado acrescentou que despesas extraordinárias eram registradas por escrito para que Juliana pudesse acompanhar a utilização do dinheiro. A defesa também afirmou que a filha deixou a residência do pai sem informar o paradeiro e que as tentativas de aproximação feitas pela família não teriam obtido resultado.

"Desde então, todas as tentativas de aproximação feitas pelo pai e pelos familiares têm sido sem sucesso. O que tem chegado à família são apenas notificações jurídicas, e-mails com teor de chantagem e conteúdos publicados na internet que não representam a realidade", declarou a equipe do humorista.

Ao final da manifestação, a defesa também sustentou que Renato não dependia dos recursos pertencentes à filha. "não precisa nem nunca precisou dos recursos de Juliana", afirmou a equipe.

Conflito familiar ganhou repercussão anteriormente

Antes da disputa envolvendo os valores, Renato Aragão já havia se manifestado publicamente sobre a relação com Juliana após a filha ganhar atenção nas redes sociais. Na época, circularam críticas de que o humorista teria tentado esconder a filha da exposição pública por ela ser lésbica e manter um relacionamento homoafetivo.

Juliana também ganhou visibilidade após informações de que trabalhava como motorista de aplicativo e enfrentava dificuldades financeiras. Diante da repercussão, Renato negou que houvesse qualquer diferenciação entre os filhos por parte dele.

Em entrevista ao F5, em abril de 2025, o humorista declarou: "Ela é minha filha tanto quanto o Paulinho, o Ricardo, o Renato Jr. e a Lívian Aragão. Nunca fiz diferença pela escolha sexual dela, nem por ser adotiva. Filho é filho".

Na mesma ocasião, Renato Aragão também negou que tivesse deixado de prestar auxílio financeiro à filha. "Sobre dinheiro, nunca tivemos problema nenhum quanto a isso. Toda vez que ela precisou, ela teve. Meus filhos são autônomos, trabalham como diretores e músicos e estamos sempre juntos, mesmo eles tendo suas próprias vidas e famílias. Não escondo ninguém, minha família sempre foi pública, tá até no Google, mas eles são discretos e têm vida própria e particular", afirmou.

Agora, com a audiência de conciliação marcada para outubro, Renato Aragão e Juliana Rangel poderão ter a oportunidade de tratar diretamente da disputa que chegou à Justiça. A definição sobre a participação da filha por videoconferência ainda será feita pelo tribunal.

O texto Entenda disputa judicial entre Renato Aragão e filha que terá audiência em outubro foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.