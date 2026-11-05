Pernambucano recebe medalha de ouro do Rei da Noruega por tese

Hugo Ribeiro Mota é o primeiro brasileiro a receber a honraria que premia jovens pesquisadores na Universidade de Oslo - (crédito: Divulgação/ University of Oslo)

O pesquisador pernambucano Hugo Ribeiro Mota é o primeiro brasileiro a receber a “Medalha de Ouro de Sua Majestade, o Rei da Noruega", que premia jovens pesquisadores com teses de doutorado em destaque na Universidade de Oslo, na Noruega.

A premiação, entregue no dia 7 de outubro de 2026, reconhece jovens pesquisadores que desenvolvem trabalhos acadêmicos de destaque e promovem pesquisas científicas que contribuem para o avanço do conhecimento e da melhoria na sociedade. Hugo foi escolhido pela qualidade de sua tese de doutorado, intitulada Deep Disagreements and Power: Communication Under Oppression (Desacordos profundos e poder: comunicação sob opressão).

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O estudo investiga como conflitos políticos, diferenças ideológicas e relações de poder dificultam a comunicação entre pessoas com visões de mundo distintas. A pesquisa também apresenta reflexões sobre os desafios de construir diálogos em sociedades marcadas pela polarização.

Natural de Pernambuco, Hugo iniciou sua trajetória acadêmica em 2015, quando ingressou no curso de Filosofia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Depois de concluir a graduação e o mestrado na instituição, encontrou por um acaso nas redes sociais, uma oportunidade de doutorado na Universidade de Oslo, onde desenvolveu o trabalho premiado.

Criada em 1907, a Medalha de Ouro é uma das distinções acadêmicas tradicionais da universidade. A conquista representa um reconhecimento internacional à trajetória do pesquisador pernambucano.