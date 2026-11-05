Pernambucano recebe medalha de ouro do Rei da Noruega por tese

O pesquisador pernambucano Hugo Ribeiro Mota é o primeiro brasileiro a receber a “Medalha de Ouro de Sua Majestade, o Rei da Noruega", que premia jovens pesquisadores com teses de doutorado em destaque na Universidade de Oslo, na Noruega.
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A premiação, entregue no dia 7 de outubro de 2026, reconhece jovens pesquisadores que desenvolvem trabalhos acadêmicos de destaque e promovem pesquisas científicas que contribuem para o avanço do conhecimento e da melhoria na sociedade. Hugo foi escolhido pela qualidade de sua tese de doutorado, intitulada Deep Disagreements and Power: Communication Under Oppression (Desacordos profundos e poder: comunicação sob opressão).
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O estudo investiga como conflitos políticos, diferenças ideológicas e relações de poder dificultam a comunicação entre pessoas com visões de mundo distintas. A pesquisa também apresenta reflexões sobre os desafios de construir diálogos em sociedades marcadas pela polarização.
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Natural de Pernambuco, Hugo iniciou sua trajetória acadêmica em 2015, quando ingressou no curso de Filosofia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Depois de concluir a graduação e o mestrado na instituição, encontrou por um acaso nas redes sociais, uma oportunidade de doutorado na Universidade de Oslo, onde desenvolveu o trabalho premiado.
Criada em 1907, a Medalha de Ouro é uma das distinções acadêmicas tradicionais da universidade. A conquista representa um reconhecimento internacional à trajetória do pesquisador pernambucano.
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