A cidade paranaense de 229 anos onde a bala de banana virou patrimônio

Centro histórico de Antonina preserva casarões coloniais e ecléticos, como o mostrado, um dos marcos do patrimônio da cidade - (crédito: Wikipedia Commons)

Localizada a cerca de 80 km de Curitiba, aos pés da Serra do Mar e às margens da Baía de Antonina, a cidade conhecida como Caprichosa reúne patrimônio histórico, natureza e tradição culinária. O município foi fundado em 6 de novembro de 1797 e conta com cerca de 18.000 habitantes, segundo o Censo IBGE 2022.

O acesso ocorre pela Rodovia PR-408, pela BR-277 e pela histórica Estrada da Graciosa (PR-410). A região integra a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica pela UNESCO e abriga o maior trecho contínuo desse bioma no Brasil.

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Patrimônio histórico e arquitetura

A ocupação regional iniciou no século XVII com a mineração de ouro de aluvião. Entre o final do século XIX e o início do século XX, o município viveu seu apogeu como o quarto maior porto exportador do país, escoando erva-mate e madeira pelas Indústrias Matarazzo.

O centro histórico, tombado pelo IPHAN em 2012, preserva o traçado colonial e eclético com casarões luso-brasileiros, calçamento em pedras irregulares e ruínas de antigos armazéns à beira-mar. O local abriga marcos importantes:

a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, inaugurada em 1714;

o Theatro Municipal;

a Estação Ferroviária, inaugurada em 1892;

a Fonte da Carioca.

Economia e gastronomia

A economia local apoia-se em três pilares: a atividade portuária, o turismo e a agroindústria artesanal. O Terminal Ponta do Félix atua de forma complementar ao Porto de Paranaguá, focado na importação de fertilizantes e na movimentação de granéis sólidos.

Na culinária, o município divide com Morretes a produção do tradicional barreado, cozido em panela de barro vedada com farinha. A bala de banana local tem o selo de Indicação Geográfica concedido pelo INPI, que reconhece o método de preparo artesanal.

Cultura e meio ambiente

O Carnaval da cidade é o mais tradicional do Paraná, marcado pelo desfile do bloco "Escandalosos", agremiações folclóricas de bois de mamão e corsos. Desde 1991, o município sedia anualmente em julho o "Festival de Inverno da UFPR", que ocupa praças e prédios históricos com oficinas e espetáculos.

A Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) gerencia áreas protegidas no território, como a Reserva Natural Guaricica, referência em restauração de pastagens e abrigo de espécies ameaçadas. A geografia propicia o ecoturismo com canoagem e rafting nos rios Cachoeira e Nunes, além de abrigar o Pico Paraná, ponto culminante do Sul do país com 1.877 metros, na divisa com Campina Grande do Sul.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.