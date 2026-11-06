Papa Leão XIV abençoa o Brasil e Lula reforça convite para visita

O Papa Leão XIV se dirigiu ao Brasil, nesta sexta-feira (6/11), durante a viagem ao Uruguai, Argentina e Peru. Enquanto sobrevoava o espaço aéreo brasileiro, o pontífice enviou um telegrama ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pedindo dons unidade e paz de Deus ao país.

“Ao sobrevoar o espaço aéreo brasileiro em minha Viagem Apostólica ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, envio cordiais saudações a Vossa Excelência e aos seus cidadãos, e invoco sobre a nação os dons da unidade e da paz de Deus Todo-Poderoso”, diz a mensagem.

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Nas redes sociais, Lula agradeceu o telegrama, afirmando que as bênçãos ajudarão a governar para todos os brasileiros. “Agradeço de coração a mensagem de Sua Santidade. Que as bênçãos de Deus nos ajudem a governar para todos os brasileiros e que nossa nação siga unida rumo a um futuro de paz, esperança e justiça para todos”, publicou.



O petista reforçou o convite de visita do Papa Leão ao Brasil, que está fora do itinerário do líder católico durante sua viagem pela América do Sul. “O povo brasileiro receberá Sua Santidade com muito carinho, acolhimento e fé”, declarou. O presidente já havia convidado Leão para participar da COP30, em Belém (PA), quando se encontrou com ele no Vaticano, no ano passado.

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Além do Brasil, Leão XIV enviou bênçãos para outros cinco países que atravessou o espaço aéreo para chegar ao Uruguai. Os chefes de estado da Itália, França, Argélia, Mauritânia e Senegal também receberam telegramas semelhantes do Pontífice.

Essa será a sexta viagem internacional do Papa, que tomou posse em maio de 2025. Pela primeira vez na América Latina, Leão XiV percorrerá de 6 a 17 de novembro o Uruguai, a Argentina e o Peru — país onde viveu por quase 20 anos como missionário. De acordo com a Santa Fé, estão programados 36 discursos, todos em espanhol.