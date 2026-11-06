Cidade capixaba celebra 45 anos com tradição tropeira e cafés especiais

Ibatiba celebra o aniversário de emancipação política neste sábado (7/11). O município, localizado na Região Turística do Caparaó capixaba, desmembrou-se oficialmente de Iúna em 1981, por determinação da Lei Estadual nº 3.433. A localidade reúne vocação turística vinculada ao tropeirismo, identidade cultural marcante e relevância na produção agrícola.
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O início do povoamento remonta ao século 19, época em que a comunidade recebia o nome de Vila do Rosário. A denominação Ibatiba surgiu em 1943, derivada de termos da língua tupi-guarani. Na formação etimológica, "ybá" representa fruto ou árvore frutífera, enquanto "tyba" indica abundância ou sítio abundante. O vocábulo traduz-se como "pomar" ou "lugar onde há muitas frutas".
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Tradição tropeira e herança cultural
Formalmente reconhecida como a Capital Estadual dos Tropeiros, a cidade funcionou como rota fundamental para tropas comerciais no passado. O trajeto atendia ao transporte de sal, café, açúcar e mercadorias diversas, ligando as cidades do interior de Minas Gerais ao litoral do Espírito Santo.
A herança tropeira permanece viva no cotidiano por meio de costumes preservados:
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artesanato em couro e apresentações com música de viola;
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cavalgadas tradicionais;
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culinária caseira típica do interior, com destaque para o autêntico feijão tropeiro.
A preservação histórica reflete-se no calendário festivo municipal. A cidade promove anualmente a comemoração de sua emancipação, a tradicional Festa do Tropeiro e a festa em honra à padroeira, Nossa Senhora do Rosário.
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Produção cafeeira e turismo regional
A posição geográfica destaca Ibatiba como ponto estratégico de ligação. Cortada pela rodovia federal BR-262, a cidade funciona como portal de entrada para a região serrana e para o Parque Nacional do Caparaó, estabelecendo conexão direta entre o território capixaba e Minas Gerais.
No setor produtivo, a agricultura familiar sustenta a economia ibatibense. As propriedades rurais dedicam-se à produção e ao beneficiamento de cafés especiais das variedades arábica e conilon, além de manterem a colheita de produtos hortigranjeiros.
A infraestrutura rural também estimula passeios pelas montanhas, fortalecidos pela gastronomia típica da serra. O município ainda consolida sua atividade turística como polo de cervejarias artesanais.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.