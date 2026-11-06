Apresentadora de afiliada da Globo escapa de assalto; suspeito é preso

Larissa Kiappe, apresentadora da Inter TV, detalhou os momentos de pânico e luta durante o assalto que sofreu no Rio - (crédito: Reprodução/redes sociais)

A apresentadora Larissa Kiappe, da Inter TV, afiliada da Globo, foi vítima de um assalto na noite de quinta-feira (5/11), em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Segundo a Polícia Militar, um homem armado agrediu a jornalista e roubou seu veículo, um VW Polo, além de seus pertences pessoais, informou o portal g1.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Larissa relatou a abordagem criminosa: "Quando vi o cano da arma, ele entrou no carro e queria que eu dirigisse. Eu comecei a gritar por socorro e ele me ameaçou de morte."

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A comunicadora detalhou os momentos de pânico vividos durante a ação: "Ele entrou no carona, mas eu abri a minha porta em seguida. Ele queria que eu fosse junto com ele, que eu dirigisse. O carro estava desligado ainda. Eu comecei a gritar socorro. Ele falou algo do tipo: ' você quer morrer? Eu vou te matar'. Eu lutei com ele dentro do carro, eu me joguei para fora do carro. Nesse momento, eu consegui pegar o celular, joguei o aparelho para debaixo do carro, fui me arrastando, ele puxou o meu cabelo. Ele queria me jogar para dentro do carro e me levar com ele."

Após o acionamento da polícia, agentes do 26º BPM e do 15º BPM iniciaram buscas coordenadas. As equipes montaram um cerco e localizaram o automóvel. O suspeito foi preso horas depois, na Rua Floriano Sodré, no bairro Imbariê, em Duque de Caxias, após trocar tiros com os policiais durante tentativa de fuga.

Materiais apreendidos e atuação policial

O caso seguiu para a 62ª Delegacia de Polícia, em Imbariê. Na unidade policial, o homem foi autuado por roubo e tentativa de homicídio, permanecendo preso. Os agentes apreenderam com ele os seguintes materiais:

um revólver Taurus calibre .38;

duas munições intactas calibre .38;

seis estojos deflagrados calibre .38.

A ação policial permitiu a recuperação dos bens levados:

veículo VW Polo da vítima;

pertences pessoais de Larissa Kiappe.

A Polícia Militar informou que o homem também é apontado como suspeito de participar de um assalto a um posto de combustíveis no bairro Bingen, em Petrópolis, registrado no dia 6 de outubro. A apuração sobre a possível ligação dele com esse crime segue em andamento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.