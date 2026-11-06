Apresentadora de afiliada da Globo escapa de assalto; suspeito é preso

A apresentadora Larissa Kiappe, da Inter TV, afiliada da Globo, foi vítima de um assalto na noite de quinta-feira (5/11), em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Segundo a Polícia Militar, um homem armado agrediu a jornalista e roubou seu veículo, um VW Polo, além de seus pertences pessoais, informou o portal g1.
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Em vídeo divulgado nas redes sociais, Larissa relatou a abordagem criminosa: "Quando vi o cano da arma, ele entrou no carro e queria que eu dirigisse. Eu comecei a gritar por socorro e ele me ameaçou de morte."
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A comunicadora detalhou os momentos de pânico vividos durante a ação: "Ele entrou no carona, mas eu abri a minha porta em seguida. Ele queria que eu fosse junto com ele, que eu dirigisse. O carro estava desligado ainda. Eu comecei a gritar socorro. Ele falou algo do tipo: ' você quer morrer? Eu vou te matar'. Eu lutei com ele dentro do carro, eu me joguei para fora do carro. Nesse momento, eu consegui pegar o celular, joguei o aparelho para debaixo do carro, fui me arrastando, ele puxou o meu cabelo. Ele queria me jogar para dentro do carro e me levar com ele."
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Após o acionamento da polícia, agentes do 26º BPM e do 15º BPM iniciaram buscas coordenadas. As equipes montaram um cerco e localizaram o automóvel. O suspeito foi preso horas depois, na Rua Floriano Sodré, no bairro Imbariê, em Duque de Caxias, após trocar tiros com os policiais durante tentativa de fuga.
Materiais apreendidos e atuação policial
O caso seguiu para a 62ª Delegacia de Polícia, em Imbariê. Na unidade policial, o homem foi autuado por roubo e tentativa de homicídio, permanecendo preso. Os agentes apreenderam com ele os seguintes materiais:
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um revólver Taurus calibre .38;
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duas munições intactas calibre .38;
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seis estojos deflagrados calibre .38.
A ação policial permitiu a recuperação dos bens levados:
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veículo VW Polo da vítima;
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pertences pessoais de Larissa Kiappe.
A Polícia Militar informou que o homem também é apontado como suspeito de participar de um assalto a um posto de combustíveis no bairro Bingen, em Petrópolis, registrado no dia 6 de outubro. A apuração sobre a possível ligação dele com esse crime segue em andamento.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.