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RIO DE JANEIRO

Velejador americano sofre acidente e precisa ser socorrido no RJ

O homem estava a cerca de 1.1610 Km do litoral fluminense, em condições adversas de mar e vento

O velejador foi transportado de helicóptero até a Corveta Barroso, onde recebeu atendimento médico - (crédito: Divulgação/Marinha do Brasil)
O velejador foi transportado de helicóptero até a Corveta Barroso, onde recebeu atendimento médico - (crédito: Divulgação/Marinha do Brasil)

Um velejador norte-americano sofreu um acidente depois de cair da embarcação à vela, neste sábado (07/11). O acidente aconteceu a cerca de 1.610 km de distância do litoral do Rio de Janeiro. A Marinha do Brasil precisou ser acionada para a Operação de Busca e Salvamento, por meio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN), neste domingo (08/11). 

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Segundo a instituição, o salvamento foi realizado em condições adversas de mar e vento. No sábado (07/10), a cidade foi atingida por temporais e ventanias durante toda a tarde e noite. 

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A operação foi coordenada pelo SALVAMAR SUESTE e contou com o emprego da Corveta Barroso (V34), um navio de guerra que atua como navio-escolta e de patrulha oceânica, além do helicóptero da Marinha AH-11B Super Lynx e dois mergulhadores.

O norte-americano Guy deBoe participava da regata internacional Golden Globe Race 2026 e navegava sozinho do veleiro SPIRIT, no Oceano Atlântico. Apesar das condições meteorológicas, o velejador foi transportado de helicóptero em segurança até a Corveta Barroso, onde recebe atendimento médico. O navio retorna à capital e deve chegar na manhã de quarta-feira (11/11).  

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Maria Beatriz Giusti

Repórter da editoria de Política

Estudante de jornalismo do 8º semestre. Passou pela Rádio Senado, TV Band e atualmente trabalha em Política, Economia e Brasil no Correio Braziliense.

Por Maria Beatriz Giusti
postado em 08/11/2026 15:15
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