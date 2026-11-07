Chuva forte derruba estrutura de circo em Belo Horizonte, com feridos

Parte da estrutura de um circo instalado no Bairro União, na Região Nordeste de Belo Horizonte, desabou após a forte chuva que atingiu a cidade na tarde deste sábado (7/11). Três pessoas que estavam próximas ao local ficaram feridas.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas vítimas receberam atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas ao hospital. A terceira foi levada por familiares. Todas tiveram ferimentos leves. Ninguém ficou preso sob a estrutura.

José Marcos, de 46 anos, trabalha em uma banca de jornal em frente ao circo e acompanhou o desabamento. Segundo ele, a estrutura cedeu durante uma apresentação, em meio à chuva forte, aos ventos e à queda de granizo. O público era de aproximadamente 40 a 50 pessoas, número menor do que em outros espetáculos, que já chegaram a reunir mais de 200 espectadores.

O comerciante contou que, após o acionamento dos serviços de emergência, três viaturas do Corpo de Bombeiros, duas do Samu e outras duas da Polícia Militar chegaram ao local para prestar atendimento.

Segundo informações que recebeu, uma mulher teve uma fratura na perna e a filha dela sofreu uma luxação no ombro. A estrutura teria caído sobre a mulher enquanto ela acompanhava a apresentação. “A estrutura caiu em cima dela durante o espetáculo”, relatou.

O desabamento provocou correria e momentos de desespero, com crianças chorando em meio à chuva de granizo. Durante a confusão, José Marcos acolheu uma família em sua banca. “Acolhi uma família aqui dentro da banca, com a criança chorando muito e a mãe também. Foi um momento de desespero”, contou.

Além da banca, um prédio em frente ao circo e uma unidade da Drogaria Araújo também abriram as portas para abrigar as pessoas que tentavam se proteger do temporal. “Choveu e ventou muito, muito vento, muito granizo. Foi uma coisa horrorosa, uma chuva bem forte mesmo, carregada”, afirmou o comerciante.

Os bombeiros fizeram uma vistoria no espaço para verificar a possibilidade de outras vítimas e identificar possíveis riscos de novos acidentes.

A Região Nordeste de Belo Horizonte registrou chuva forte neste sábado (7/11), segundo a Defesa Civil municipal. As regionais Pampulha e Venda Nova também estão entre as áreas mais atingidas pelo temporal.

Houve registro de queda de granizo nos bairros Planalto, na Região Norte, e Fernão Dias, na Região Nordeste. A Defesa Civil também emitiu um alerta para possibilidade de granizo em outras partes da capital nas horas seguintes.