Cidade paraibana completa 278 anos unindo tradição, força regional e história viva

Piancó celebra sua história com a Igreja Matriz, um dos marcos do polo de serviços do Sertão paraibano - (crédito: Reprodução/Prefeitura Municipal de Piancó )

Piancó comemora 278 anos de história oficial neste domingo (8/11). Erguido às margens do curso d’água que batizou o município, o território consolidado sob a devoção a Santo Antônio reafirma sua posição como polo comercial, institucional e de serviços no Sertão paraibano.

A origem da cidade remonta ao pacto de pacificação firmado em 8 de novembro de 1748 entre forças coloniais e as nações indígenas que habitavam as várzeas da região. Com cerca de 16,4 mil habitantes segundo o Censo do IBGE, o município mantém a rotina do interior nordestino enquanto movimenta bancos, repartições públicas e uma feira livre tradicional.

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Polo de serviços e força econômica no Vale

Distante cerca de 395km de João Pessoa, a localidade consolidou uma função que ultrapassa seus limites territoriais. Piancó originou diversas vilas que conquistaram autonomia política e hoje atua como ponto de convergência para populações vizinhas:

Olho d’Água

Igaracy

Santana dos Garrotes

Coremas

Aguiar

A economia sustenta-se em um tripé: setor público, comércio varejista e agropecuária sertaneja. Na zona rural, predominam a bovinocultura, a caprinocultura e as lavouras de subsistência de feijão, milho e fava. Nos dias de feira, a circulação de mercadorias valoriza a culinária regional, célebre pela carne de sol artesanal, pelo queijo de coalho e pelas receitas com fava.

No centro urbano, a Igreja Matriz de Santo Antônio atua como marco comunitário da fé católica. O local reúne gerações de moradores e atinge o ponto alto das celebrações em junho, durante as trezenas e festejos do padroeiro.

Centenário da resistência histórica

O ano de 2026 marca também um século do combate que projetou Piancó na crônica política da Primeira República. Em 9 de fevereiro de 1926, rebeldes tenentistas da Coluna Prestes e civis armados travaram um violento confronto no município.

Moradores liderados pelo padre e deputado estadual Aristides Ferreira da Cruz montaram trincheiras para impedir o avanço da marcha que protestava contra o governo Artur Bernardes. O cerco e o tiroteio urbano culminaram na derrota da resistência e no fuzilamento do líder religioso e de aliados locais.

Identificados na historiografia paraibana como os "Mártires de Piancó", esses personagens deram contornos marcantes à identidade municipal. O episódio completa 100 anos preservado no patrimônio e nos monumentos da cidade, mantendo vivo o registro das fraturas políticas que marcaram o Brasil nas primeiras décadas do século XX.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.