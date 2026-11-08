Mega-Sena 3083: aposta simples de Goiânia leva prêmio de R$ 59,5 milhões

Apostas para a Mega-Sena podem ser realizadas em casas lotéricas ou on-line, até as 20h de cada sorteio - (crédito: Divulgação/CAIXA)

Uma única aposta registrada em Goiânia (GO) acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3083, sorteadas na manhã deste domingo (8/11), e faturou sozinha o prêmio de R$59.526.903,72.

O jogo vencedor foi uma aposta simples, com seis números, feita em uma casa lotérica da cidade. As dezenas sorteadas foram: 22 - 25 - 29 - 37 - 46 - 54.

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Na trave

Entre os 61 ganhadores da quina da Mega-Sena 3083, quatro apostas são de Minas Gerais. As apostas mineiras que acertaram a quina são de Alfenas, Belo Horizonte (2) e Lagoa da Prata. Cada apostador vai levar R$ 23.220,26.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo da aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso prefira comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.