Dez mortos em Barra Mansa, cinco deles crianças, após carro cair em lago

Dez pessoas, entre elas cinco crianças, morreram após a queda de um automóvel em um lago perto do Rio de Janeiro, informou um porta-voz do Corpo de Bombeiros à AFP neste domingo (8).

A tragédia ocorreu na noite de sábado no município de Barra Mansa, a cerca de 140 km do Rio.

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"As dez vítimas foram retiradas do veículo já sem vida", detalhou o governo do estado do Rio de Janeiro em um comunicado.

Foi necessário o trabalho de mergulhadores para recuperar os corpos.

As autoridades locais falam em "acidente", e a polícia realizou uma perícia no local para determinar as circunstâncias da queda do veículo no lago.

A região do Rio foi atingida por fortes chuvas no sábado, com inundações em diversas ruas.