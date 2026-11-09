Ministro dos Povos Indígenas propõe a criação do "Mapa do Caminho Indígena"

Segundo o ministro, apenas 1,7% do desmatamento da Amazônia registrado no último ano, entre agosto de 2025 e julho de 2026, encontra-se nos territórios indígenas - (crédito: Foto: Oliver Ninja)

O Ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, apresentou, durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 31), realizada na Turquia, a proposição inédita de construção e lançamento, na COP 32, do "Mapa do Caminho Indígena", instrumento voltado a reconhecer formalmente o protagonismo dos povos indígenas na preservação dos biomas e a destravar mecanismos de financiamento climático direto aos territórios.

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Para o titular da pasta, a presença do Ministério no painel de lançamento serviu para ressaltar que a contenção da crise ambiental global passa necessariamente pela garantia dos direitos territoriais. O ministro contextualizou o papel estratégico das Terras Indígenas como barreiras vivas contra a destruição das florestas e reforçou os resultados alcançados pelo Brasil na recomposição das políticas indigenistas e ambientais.

Segundo Terena, a pasta apontou dados que comprovam a eficácia da gestão comunitária na proteção da biodiversidade. Apenas 1,7% do desmatamento da Amazônia registrado no último ano, entre agosto de 2025 e julho de 2026, encontra-se nos territórios indígenas. Além disso, em 60% das Terras Indígenas não foi registrado desmatamento nesse período.

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A partir desse diagnóstico, o ministro formalizou a proposta para que a convenção do clima adote uma agenda própria voltada aos territórios tradicionais rumo à COP 32. Segundo o magistrado, o objetivo do futuro "Mapa do Caminho Indígena" é estabelecer marcos globais para mensurar a contribuição climática das Terras Indígenas e simplificar o acesso às verbas ambientais, superando gargalos históricos em que as comunidades preservadoras recebem uma parcela residual dos recursos globais.

Para Terena, a urgência por recursos diretos fundamenta-se no fato de que os povos indígenas são os maiores guardiões da biodiversidade do planeta, mas recebem menos de 1% do financiamento climático global.

*Estagiário sob supervisão de Rafaela Soares