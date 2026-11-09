Padre Júlio Lancellotti volta às redes sociais e agradece apoio

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (9/11) o padre Júlio Lancellotti agradeceu àqueles que apoiam, dão visibilidade e se solidarizam com a luta e com o trabalho humanitário voltado à população em situação de rua. Ele estava afastado das redes sociais desde dezembro de 2025.

“Quero agradecer imensamente a todos e todas que durante todo esse tempo, em que eu não pude postar diretamente das minhas redes sociais, vocês estiveram conosco”, disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No vídeo, ele ressalta que as ações promovidas pelo Instituto Mercedário continuam ativas, com ampliação das atividades, novos cursos para a população vulnerável, lavanderias, padarias e projetos nas ruas.

O Padre Júlio Lancellotti é um conhecido presbítero católico, pedagogo e ativista dos direitos humanos, cuja ação social é historicamente voltada à defesa e ao acolhimento de populações em extrema vulnerabilidade em São Paulo, especialmente as pessoas em situação de rua, detentos, menores infratores e portadores de HIV/Aids.

Leia também: Campanha da Fraternidade de 2026 propõe debate sobre moradia

Em dezembro de 2025, por determinação do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, Lancellotti foi afastado das redes sociais e proibido de transmitir missas ao vivo. A medida foi apresentada pela Arquidiocese como um período de "recolhimento temporário" e uma forma de proteção ao padre, que vinha sofrendo intensos ataques, ameaças e perseguições virtuais por grupos de extrema-direita e de oposição devido à sua atuação social. Suas posições e pautas frequentemente geram forte repercussão e polarização.

Neste domingo (08/11), o arcebispo concedeu a autorização para que o Padre Júlio retomasse o uso de suas redes sociais.



Atualmente, ele atua como coordenador da pastoral Povo da Rua e vigário episcopal da Arquidiocese de São Paulo, e lidera a distribuição diária de alimentos, água, cobertores, kits de higiene e suporte básico de sobrevivência.

Leia também: Dom Odilo afasta padre Júlio Lancellotti das redes e de transmissões

Nos anos 1990, o presbítero fundou as Casas Vida I e II, voltadas ao acolhimento e abrigo de crianças e jovens portadores de HIV/Aids. Ele também fundou a Padaria Escola Dom Paulo Evaristo Arns, um projeto voltado à capacitação profissional em panificação para pessoas em transição das ruas, produzindo centenas de pães distribuídos diariamente no café da manhã.

Dentre outros projetos sociais, padre Júlio atuou na criação e manutenção do Centro Comunitário São Martinho de Lima, espaço de apoio e resguardo para menores abandonados e jovens em vulnerabilidade; e o Programa Morar Primeiro, iniciativa em parceria com o fundo FICA e a Paróquia São Miguel Arcanjo, baseada na premissa de que a moradia digna é o primeiro passo para a reinserção social.

Foi o presbítero também que, atuando no combate a arquitetura hostil, inspirou a criação da Lei Padre Júlio Lancellotti (Lei nº 14.489/2022), que proíbe o uso de materiais e estruturas, como pedras embaixo de viadutos e bancos anti pessoas, desenhadas para afastar moradores de rua de espaços públicos.

Veja o vídeo:





Saiba Mais Brasil Estudante de 16 anos morre após passar mal durante o Enem na Bahia

Estudante de 16 anos morre após passar mal durante o Enem na Bahia Brasil Enem 2026 tem recorde de participação de concluintes da rede pública

Enem 2026 tem recorde de participação de concluintes da rede pública Brasil Menina de 3 anos morre após disparo de arma feito pela irmã de 5 no Rio

Menina de 3 anos morre após disparo de arma feito pela irmã de 5 no Rio Brasil Piloto morre após queda de helicóptero em fazenda no Sul de Minas

Piloto morre após queda de helicóptero em fazenda no Sul de Minas Brasil Ministério da Saúde anuncia chegada de 25 mil doses contra mpox

Ministério da Saúde anuncia chegada de 25 mil doses contra mpox Brasil Menino picado por escorpião volta à escola após meses de recuperação

Menino picado por escorpião volta à escola após meses de recuperação Brasil 'Ele estava possesso, podia ter me matado', diz à TV idosa de 81 anos espancada por lutador

'Ele estava possesso, podia ter me matado', diz à TV idosa de 81 anos espancada por lutador Brasil Bailarina de 12 anos da Maré conquista bolsa para estudar balé nos EUA

Bailarina de 12 anos da Maré conquista bolsa para estudar balé nos EUA Brasil Mega-Sena 3083: aposta simples de Goiânia leva prêmio de R$ 59,5 milhões

Mega-Sena 3083: aposta simples de Goiânia leva prêmio de R$ 59,5 milhões Brasil Dez mortos em Barra Mansa, cinco deles crianças, após carro cair em lago

Dez mortos em Barra Mansa, cinco deles crianças, após carro cair em lago Brasil Velejador americano sofre acidente e precisa ser socorrido no RJ

Velejador americano sofre acidente e precisa ser socorrido no RJ Brasil Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste domingo

Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste domingo Brasil Provas do Enem estão em locais seguros e só serão distribuídas neste domingo (8)

Provas do Enem estão em locais seguros e só serão distribuídas neste domingo (8) Brasil "Uma coisa horrorosa", diz comerciante sobre desabamento de circo em BH



