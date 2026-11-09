13° salário: veja quando cai, como calcular e quem tem direito

Com o final do ano se aproximando, os trabalhadores de carteira assinada já estão de olho no pagamento do 13° salário. O benefício é garantido por lei e costuma ser pago em duas parcelas, com prazos definidos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A primeira parcela está prevista para ser depositada até 30 de novembro, uma segunda-feira. Já a segunda parcela tem prazo previsto de até 20 de dezembro e inclui os descontos obrigatórios.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Este ano, o pagamento terá mudanças na tributação do Imposto de Renda. Trabalhadores que recebem até R$5 mil por mês terão isenção do imposto. Já aqueles com rendimentos acima deste valor poderão ter uma redução no desconto, conforme a faixa salarial e as regras aplicáveis.
Todo trabalhador contratado pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) tem direito ao 13° salário; incluindo empregados domésticos, rurais, urbanos e avulsos, trabalhadores da iniciativa privada, aposentados e pensionistas,
Para que o mês seja incluído no cálculo do 13°, o trabalhador precisa ter trabalhado pelo menos 15 dias naquele período. Ou seja, não sendo necessário ter trabalhado o mês inteiro para que ele entre na conta.
- Leia também: 13º salário na conta? Veja erros que podem comprometer seu orçamento
- Leia também: Tickets passam a ser aceitos em qualquer maquininha a partir deste sábado (7)
Para calcular o proporcional, é preciso dividir o salário bruto mensal por 12, referente ais meses do ano, e multiplicar pelo número de meses trabalhados. O resultado é o valor total a ser depositado, em duas parcelas.
Na base de cálculo entram o salário-base, adicionais como insalubridade, periculosidade e adicional noturno, além da média de horas extras e comissões. Já benefícios eventuais ou indenizatórios, como vale-transporte ou auxílio-alimentação, não entram na conta. A primeira parcela corresponde à metade do valor calculado, enquanto a segunda parcela vem com os descontos obrigatórios, como INSS e Imposto de Renda.
Quem foi demitido sem justa causa também tem direito ao 13º proporcional, calculado com base nos meses trabalhados no ano. O mesmo vale para quem pediu demissão voluntariamente: o benefício é pago de forma proporcional ao tempo de serviço. Já funcionários dispensados por justa causa perdem o direito ao benefício.
Estagiários, autônomos e prestadores de serviço, como os que trabalham como pessoa jurídica, não têm direito ao 13° salário. Por outro lado, trabalhadores temporários recebem o benefício, de acordo com o vínculo de emprego durante o período do contrato.
Saiba Mais
- Brasil Padre Júlio Lancellotti volta às redes sociais e agradece apoio
- Brasil Em 6 meses, prejuízos climáticos no Brasil superam as perdas do ano passado
- Brasil Estudante de 16 anos morre após passar mal durante o Enem na Bahia
- Brasil Enem 2026 tem recorde de participação de concluintes da rede pública
- Brasil Menina de 3 anos morre após disparo de arma feito pela irmã de 5 no Rio
- Brasil Piloto morre após queda de helicóptero em fazenda no Sul de Minas
- Brasil Ministério da Saúde anuncia chegada de 25 mil doses contra mpox
- Brasil Menino picado por escorpião volta à escola após meses de recuperação
- Brasil 'Ele estava possesso, podia ter me matado', diz à TV idosa de 81 anos espancada por lutador
- Brasil Bailarina de 12 anos da Maré conquista bolsa para estudar balé nos EUA
- Brasil Mega-Sena 3083: aposta simples de Goiânia leva prêmio de R$ 59,5 milhões
- Brasil Dez mortos em Barra Mansa, cinco deles crianças, após carro cair em lago
- Brasil Velejador americano sofre acidente e precisa ser socorrido no RJ