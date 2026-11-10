Daniel Cardoso: "Brasil tem preconceito com as plantas medicinais"

Cardoso defendeu que a tecnologia também precisa chegar à agricultura familiar e ao extrativismo - (crédito: Paulo Cardoso CB/DA Press)

Apesar da biodiversidade e do conhecimento sobre plantas medicinais, o Brasil ainda depende da importação de insumos para a produção de fitoterápicos e tem participação reduzida nesse mercado. O tema foi discutido nesta terça-feira (10/11), durante o debate “Desafios dos Fitoterápicos no Brasil”, realizado no Correio Braziliense, com apoio da TV Brasília. Mediado pela jornalista Sibele Negromonte, o encontro reuniu discussões sobre inovação, desenvolvimento industrial e acesso a esses medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O especialista em fitoterápicos e coordenador de Patrimônio Genético do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Daniel César Nunes Cardoso, destacou que o país ainda enfrenta preconceito em relação às plantas medicinais e precisa avançar na produção e na comprovação da eficácia desses produtos. Ele citou países como Alemanha, Índia e Japão, que mantêm investimentos no setor, e defendeu que o Brasil desenvolva uma política industrial própria.

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“O Brasil tem preconceito com as plantas medicinais de forma geral, porque a gente tem essa dificuldade de verificar a efetividade”, afirmou. Para ele, a tecnologia também precisa chegar à agricultura familiar e ao extrativismo, responsáveis por etapas fundamentais da cadeia produtiva.

Cardoso também apontou a necessidade de ampliar as compras públicas para estimular a produção nacional. Segundo ele, não basta ter disponibilidade de plantas: é preciso garantir insumos adequados, em quantidade suficiente e com qualidade para atender à demanda. O especialista alertou ainda para o consumo crescente de fitoterápicos em mercados sem regulamentação e defendeu critérios científicos apropriados para avaliar esses medicamentos.

Outro desafio é ampliar a presença dos produtos no SUS. Atualmente, de acordo com o levantamento apresentado por ele, apenas cinco Farmácias Vivas estão ativas e registradas dentro dos padrões exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O debate também abordou as metas do Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia, que prevê ampliar a participação dos fitoterápicos fabricados no Brasil para 5% do faturamento total do mercado nacional de medicamentos até 2035. Conforme os dados citados por Cardoso, o índice atual é de 0,6%, após crescimento de 14% entre 2024 e 2025.

Ele também defendeu o fortalecimento das Farmácias Vivas, que podem atuar na capacitação de agricultores, na disseminação de boas práticas de cultivo e beneficiamento e na organização da produção. Para o especialista, investir no setor significa ampliar o acesso da população a medicamentos, fortalecer a indústria nacional e reduzir a dependência externa.

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