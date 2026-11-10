Mulher tem carro roubado e é atropelada em São Paulo

Uma mulher foi atropelada por criminosos na manhã desta terça-feira, 10, após ter o carro roubado na região da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. O caso aconteceu nas proximidades da Avenida Marquês de São Vicente e da Praça Pascoal Martins, na Rua Josef Kryss.
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Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência às 6h35. De acordo com a PM, a mulher teve o carro roubado, na sequência foi empurrada e atropelada.
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A vítima recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada para atendimento médico no Pronto-Socorro da Santa Casa, no centro da cidade. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da mulher.
Os suspeitos de cometer o roubo fugiram e ainda não foram identificados. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a pista foi liberada para o trânsito por volta das 7h20.
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