Crânio de jaguatirica é apreendido pelo Ibama em unidade dos Correios

Crânio do felino foi detectado por meio de raio-x em unidade dos Correios na capital paulista - (crédito: Divulgação/Ibama)

Agentes ambientais federais do Ibama interceptaram uma encomenda com um crânio de jaguatirica (Leopardus pardalis) no Centro de Tratamento Internacional dos Correios (Ceint), na cidade de São Paulo. A localização do item ocorreu na segunda-feira (9/11), durante inspeção de rotina por meio de equipamento de raio-x. A remessa postal tinha a Austrália como destino.

O pacote postal foi despachado sem a identificação do CPF do remetente. O endereço utilizado indicava uma hospedagem em Fortaleza (CE) como ponto de postagem, procedimento adotado para ocultar a autoria do crime ambiental.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Camuflagem e controle aduaneiro

O crânio estava acondicionado entre roupas usadas. Essa forma de embalagem serviu para mascarar odores, dificultar a detecção da ossada e burlar os procedimentos de controle alfandegário.

A peça recolhida permanecerá sob a custódia do Ibama em São Paulo. O material servirá para capacitações voltadas ao comércio exterior (Comex), com foco no treinamento de agentes públicos contra crimes ambientais transnacionais e no reforço do rigor em recintos alfandegados.

Classificação e proteção da espécie

A jaguatirica (Leopardus pardalis) tem proteção internacional e integra a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (Cites). O felino está incluído no Apêndice I do acordo, patamar máximo de proteção que proíbe o comércio internacional do animal ou de suas partes.

A condição de conservação do animal apresenta critérios distintos conforme o território:

em âmbito nacional: a espécie figura classificada como "Menos Preocupante" na Lista Oficial de Espécies Ameaçadas (MMA), em razão de sua ampla distribuição geográfica;

em listas estaduais: o felino aparece categorizado como "Vulnerável" ou "Em Perigo", em decorrência do avanço do desmatamento e da perda de habitat.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.