Deputado propõe política nacional para ampliar produção de fitoterápicos

Segundo o deputado, menos de 1% dos medicamentos distribuídos no país pertence a categoria de fitoterápicos - (crédito: Paulo Cardoso CB/DA Press)

O deputado federal Fernando Mineiro (PT-RN) defendeu a criação de uma Política Nacional de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva dos Fitoterápicos, projeto de sua autoria, para ampliar a produção e o uso de medicamentos à base de plantas medicinais no Brasil.

Mineiro foi um dos convidados do debate “Desafios dos Fitoterápicos no Brasil”, realizado nesta terça-feira (10/11), pelo Correio Braziliense, com apoio da TV Brasília. A conversa foi mediada pela jornalista Sibele Negromonte.

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Segundo o deputado, menos de 1% dos medicamentos distribuídos no país pertence a essa categoria. No Farmácia Popular, há apenas 12 fitoterápicos disponíveis na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Para o parlamentar, o setor tem potencial para impulsionar a indústria nacional, a inovação tecnológica e a economia.

“O Brasil pode vir a ocupar uma posição pioneira no mundo em relação a essa questão. A indústria pode ser de ponta, de grande inovação tecnológica, e pode inclusive exportar e influir no mercado mundial a partir de uma política central. Afinal, 5% daqui a 10 anos não é algo menor; é algo grandioso, da ordem de 10 bilhões de reais”.

A proposta de Mineiro foi elaborada a partir de um estudo do Instituto Escolhas sobre os desafios da cadeia produtiva dos fitoterápicos. O deputado também integra a Frente Parlamentar dos Fitoterápicos e das Plantas Medicinais, criada no ano passado na Câmara dos Deputados.

Ele avalia que o desenvolvimento do setor exige planejamento orçamentário, investimentos em pesquisa e tecnologia e participação de diferentes ministérios, como os da Saúde, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e do Desenvolvimento Agrário.

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Além disso, o deputado ressaltou a importância de incorporar agricultores familiares à cadeia produtiva, aproveitando a biodiversidade brasileira e os conhecimentos tradicionais sobre plantas medicinais.

Para ele, o cultivo pode representar uma alternativa de renda, especialmente para jovens e mulheres no campo. No entanto, destacou que a produção precisa seguir padrões científicos e sanitários rigorosos para garantir a qualidade dos medicamentos e obter autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).