Ex-chef de cozinha do Alvorada homenageia FHC: "Tenho como um pai"

A chef Roberta Sudbrack e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a quem ela homenageou e considera um pai - (crédito: Reprodução/Instagram)

A chef de cozinha Roberta Sudbrack, ex-responsável pela cozinha do Palácio do Alvorada, publicou na terça-feira (10/11) uma homenagem ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC). Roberta postou uma foto com uma mensagem nas redes sociais, ela relembrou os sete em que trabalhou na residência presidencial e descreveu a relação de carinho que construiu com o político e a família dele.

“Tenho o Presidente Fernando Henrique como um pai para mim”, escreveu Roberta. Segundo a chef, FHC e seus familiares nunca a trataram apenas como cozinheira ou responsável pela cozinha do palácio, mas como alguém que compartilhava o cotidiano e a intimidade da família.

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Roberta contou que começou a trabalhar no Alvorada ainda jovem, aos 20 anos, e que FHC confiou a ela a responsabilidade de chefiar a cozinha presidencial. Segundo ela, a convivência também incluía a primeira-dama da época, Ruth Cardoso, e uma horta orgânica mantida no quintal do palácio, que abastecia a cozinha.

Na mensagem, a chef relembra de momentos especiais que viveu no Palácio e comenta sobre o picadinho de carne, que na época era o prato favorito do ex-presidente. Ela afirmou ainda que a convivência não terminou com o fim do mandato presidencial e que continuou próxima dele e dos familiares. “Cuidado, respeito e carinho que ele também merece receber hoje e sempre”, escreveu a chef, ao concluir a homenagem.

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O jornalista e ex-apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, comentou a publicação de Roberta: “Minha profissão me proporcionou as oportunidades de conhecer o presidente FHC e a chef RS. Este post fortalece meu respeito por ambos”, escreveu.

Estado de saúde de FHC

Fernando Henrique Cardoso, hoje aos 95 anos, tem diagnóstico de Alzheimer em estágio avançado e está com a saúde fragilizada. O ex-presidente foi alvo de uma exposição nas redes sociais nesta semana, após a divulgação de vídeos gravados dentro de seu apartamento, em Higienópolis, na capital paulista.

Nesta quarta-feira (11/11), a Polícia Civil de São Paulo indiciou o influenciador Wesley Oliveira e o marido, Lessandro Gonçalves, por difamação e discriminação contra pessoa idosa. O casal prestou depoimento, teve dois celulares apreendidos e foi liberado. A investigação continua.