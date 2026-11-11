Expresso Pequi: trem pode ligar Brasília a Goiânia em 60 minutos

Uma viagem de aproximadamente uma hora entre Brasília e Goiânia, com trens que alcançam 250 km/h e paradas em cidades goianas. Essa é a proposta do Expresso Pequi, projeto de ferrovia de passageiros que pretende conectar as duas capitais por um trajeto de 155 quilômetros. A empresa Ferrovia Brasil Central S.A. pediu autorização à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para construir e explorar a linha por 99 anos. O requerimento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) da última terça-feira (10/11).

A proposta prevê uma ferrovia inteiramente privada, com trilhos duplos e eletrificados. Pelas projeções apresentadas pela empresa, cada composição poderá transportar até 600 passageiros, com intervalos de 15 minutos nos horários de maior movimento. A velocidade máxima prevista é de 250 km/h, o que permitiria percorrer a distância entre as duas capitais em cerca de 60 minutos.

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O projeto também estima uma demanda de aproximadamente 101 mil passageiros por dia útil. A expectativa é atender não apenas quem viaja entre Brasília e Goiânia, mas também moradores de municípios ao longo do percurso, que poderiam utilizar o trem para deslocamentos regionais.

Apesar das características apresentadas, o Expresso Pequi ainda está longe de sair do papel. A publicação no DOU formaliza que a ANTT tomou conhecimento do requerimento e dará andamento à análise técnica. Isso não significa que a empresa tenha recebido autorização para iniciar as obras ou operar a ferrovia. O processo ainda está em fase de instrução na agência, sem prazo informado para conclusão.

Seis estações no trajeto

O traçado divulgado pela empresa prevê seis estações de passageiros, começando por Brasília e terminando em Goiânia. No Distrito Federal, a estação seria integrada ao sistema do Metrô-DF. Em Goiás, o trem passaria por Santo Antônio do Descoberto, Alexânia, Abadiânia e Anápolis antes de chegar à capital.

A inclusão dos municípios goianos permite que o projeto funcione também como uma alternativa de deslocamento para quem vive entre as duas capitais. Além da ligação direta entre Brasília e Goiânia, a ferrovia poderia atender passageiros que hoje dependem de rodovias para percorrer esses trechos.

A velocidade de até 250 km/h, a capacidade dos trens e a frequência das viagens são características previstas pela empresa e ainda dependem do desenvolvimento do empreendimento, das autorizações necessárias e dos processos de licenciamento.

Uma ligação discutida há mais de 15 anos

A ideia de construir uma ferrovia para aproximar Brasília e Goiânia não é nova. Diferentes propostas de ligação sobre trilhos entre as duas capitais foram apresentadas ao longo dos últimos anos, mas nenhuma delas resultou na implantação do serviço.

Em 2009, foi anunciado um projeto de trem de alta velocidade que ligaria Brasília, Anápolis e Goiânia. Três anos depois, em 2012, os governos federal, do Distrito Federal e de Goiás assinaram um protocolo para estudar a viabilidade de uma ferrovia no mesmo eixo.

Na ocasião, a proposta tinha características diferentes das apresentadas agora pelo Expresso Pequi. O plano previa o transporte de passageiros e cargas, velocidade de até 150 km/h e investimento estimado em R$ 700 milhões.

O assunto voltou à discussão em 2015, quando os então governadores Rodrigo Rollemberg, do Distrito Federal, e Marconi Perillo, de Goiás, anunciaram uma consulta a empresas interessadas no projeto. Naquele momento, porém, a própria ANTT alertou que a realização dos estudos não representava garantia de execução das obras.

Agora, com o pedido da Ferrovia Brasil Central, a ligação ferroviária entre as duas capitais volta a avançar na esfera administrativa, desta vez sob a proposta de exploração privada por quase um século. Se as projeções apresentadas pela empresa forem concretizadas, o trajeto que hoje depende principalmente das rodovias poderá ganhar uma alternativa sobre trilhos, com viagens mais rápidas e estações em quatro municípios goianos.