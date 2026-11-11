Cultura negra no centro: MinC amplia investimentos e cotas em todo o país

A distribuição de verbas públicas para o setor cultural passa por uma reestruturação profunda no Brasil. Editais lançados por estados, capitais e pelo Distrito Federal já destinaram R$ 853,4 milhões exclusivamente para cotas voltadas a profissionais negros, indígenas e pessoas com deficiência.
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O montante integra a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), modelo que estabeleceu reserva mínima de 25% das vagas para candidaturas de pessoas negras. Em levantamento que analisou 496 editais pelo país, 93% cumpriram a diretriz afirmativa, direcionando quase metade de todo o orçamento descentralizado para medidas de inclusão e equidade racial e social.
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A ministra da Cultura, Margareth Menezes, reforçou o objetivo dessa virada orçamentária: “Desde a retomada do Ministério da Cultura, assumimos o compromisso de enfrentar as desigualdades raciais no acesso às políticas culturais. Esse compromisso está presente no financiamento, na formação, na circulação das obras e nos espaços de participação social. Queremos garantir condições para que a população negra produza, preserve seus saberes e participe das decisões sobre os rumos da cultura brasileira”.
Fomento à produção artística e literatura
O alcance das medidas inclui iniciativas setoriais expressivas. No setor cinematográfico, o Edital Ruth de Souza disponibilizou R$ 36 milhões para a realização de 18 longas-metragens pelo país, garantindo a direção de metade das obras para realizadoras negras. A difusão internacional também contemplou cineastas negros com missões técnicas ao Marché du Film, evento de mercado do prestigiado Festival de Cannes.
Na área literária, o Prêmio Carolina Maria de Jesus selecionou 73 obras inéditas, direcionando um total de R$ 3,65 milhões para incentivar escritoras brasileiras. No certame, metade das vagas foi reservada para ações afirmativas, contemplando autoras pretas, pardas, quilombolas e com deficiência, além de comunidades indígenas e ciganas. O modelo de equidade seguiu as diretrizes pactuadas desde a execução da Lei Paulo Gustavo, que descentralizou recursos para municípios de todo o país com reserva de vagas de 20% para pessoas negras.
Preservação de patrimônio e formação profissional
Além do financiamento de produções artísticas, o planejamento inclui a valorização da memória histórica. O Sítio Arqueológico do Cais do Valongo, localizado no Rio de Janeiro, recebeu aporte de R$ 86 milhões provenientes do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD). O investimento financia a restauração do Centro Cultural Docas André Rebouças e a implantação de um espaço dedicado à interpretação e salvaguarda da ancestralidade africana.
A capacitação profissional acompanha a movimentação institucional. Na Escola Solano Trindade de Cultura e Economia Criativa, profissionais autodeclarados pretos ou pardos somam 51,9% do público cadastrado nos cursos formativos. Paralelamente, 63% dos cerca de 600 integrantes do Programa Nacional dos Comitês de Cultura pertencem à população negra, atuando na mobilização de base e na articulação entre comunidades periféricas e as políticas públicas de fomento.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.