Cultura negra no centro: MinC amplia investimentos e cotas em todo o país

Ações afirmativas buscam fortalecer a presença de artistas negros e indígenas na cultura brasileira, como visto em celebrações - (crédito: Reprodução/Amanda Tropicana/Ascom MinC)

A distribuição de verbas públicas para o setor cultural passa por uma reestruturação profunda no Brasil. Editais lançados por estados, capitais e pelo Distrito Federal já destinaram R$ 853,4 milhões exclusivamente para cotas voltadas a profissionais negros, indígenas e pessoas com deficiência.

O montante integra a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), modelo que estabeleceu reserva mínima de 25% das vagas para candidaturas de pessoas negras. Em levantamento que analisou 496 editais pelo país, 93% cumpriram a diretriz afirmativa, direcionando quase metade de todo o orçamento descentralizado para medidas de inclusão e equidade racial e social.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, reforçou o objetivo dessa virada orçamentária: “Desde a retomada do Ministério da Cultura, assumimos o compromisso de enfrentar as desigualdades raciais no acesso às políticas culturais. Esse compromisso está presente no financiamento, na formação, na circulação das obras e nos espaços de participação social. Queremos garantir condições para que a população negra produza, preserve seus saberes e participe das decisões sobre os rumos da cultura brasileira”.

Fomento à produção artística e literatura

O alcance das medidas inclui iniciativas setoriais expressivas. No setor cinematográfico, o Edital Ruth de Souza disponibilizou R$ 36 milhões para a realização de 18 longas-metragens pelo país, garantindo a direção de metade das obras para realizadoras negras. A difusão internacional também contemplou cineastas negros com missões técnicas ao Marché du Film, evento de mercado do prestigiado Festival de Cannes.

Na área literária, o Prêmio Carolina Maria de Jesus selecionou 73 obras inéditas, direcionando um total de R$ 3,65 milhões para incentivar escritoras brasileiras. No certame, metade das vagas foi reservada para ações afirmativas, contemplando autoras pretas, pardas, quilombolas e com deficiência, além de comunidades indígenas e ciganas. O modelo de equidade seguiu as diretrizes pactuadas desde a execução da Lei Paulo Gustavo, que descentralizou recursos para municípios de todo o país com reserva de vagas de 20% para pessoas negras.

Preservação de patrimônio e formação profissional

Além do financiamento de produções artísticas, o planejamento inclui a valorização da memória histórica. O Sítio Arqueológico do Cais do Valongo, localizado no Rio de Janeiro, recebeu aporte de R$ 86 milhões provenientes do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD). O investimento financia a restauração do Centro Cultural Docas André Rebouças e a implantação de um espaço dedicado à interpretação e salvaguarda da ancestralidade africana.

A capacitação profissional acompanha a movimentação institucional. Na Escola Solano Trindade de Cultura e Economia Criativa, profissionais autodeclarados pretos ou pardos somam 51,9% do público cadastrado nos cursos formativos. Paralelamente, 63% dos cerca de 600 integrantes do Programa Nacional dos Comitês de Cultura pertencem à população negra, atuando na mobilização de base e na articulação entre comunidades periféricas e as políticas públicas de fomento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Saiba Mais Brasil Expresso Pequi: trem pode ligar Brasília a Goiânia em 60 minutos

Expresso Pequi: trem pode ligar Brasília a Goiânia em 60 minutos Brasil Brasil repatria dois crânios de escravizados retirados do país no século 19

Brasil repatria dois crânios de escravizados retirados do país no século 19 Brasil Casal é indiciado por difamação após vídeo no apartamento de FHC