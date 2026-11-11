Brasil repatria dois crânios de escravizados retirados do país no século 19

Além do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e da Universidade de Havard, também participaram das articulações o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e as universidades federais do Rio de Janeiro e da Bahia - (crédito: Ludmila Duarte / MDHC)

Retomando a própria história, o Brasil repatria nesta quarta-feira (11/11) os restos mortais de dois escravizados brasileiros que estavam nos Estados Unidos desde o século 19. A ação foi coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e o Museu Peabody de Arqueologia e Etnologia, vinculado à Universidade de Harvard, onde estavam os restos mortais.

A ação é uma atitude de respeito aos direitos humanos e à dignidade das pessoas envolvidas. Os restos mortais ficarão aos cuidados temporários das universidades federais do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Bahia (UFBA), até que o MDHC conduza as ações de memória e reparação histórica relativas a cada caso.

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Nas redes sociais, a ministra do MDHC, Janine Mello, afirma que é um dia histórico para as políticas de reparação histórica do Brasil. “Pela primeira vez o governo brasileiro coordenou uma operação de repatriação dos restos mortais de duas pessoas escravizadas no Brasil.”

Ainda na publicação, ela conta que os crânios e remanescentes são de momentos e locais históricos do país. O crânio que ficará sob a administração temporária da universidade carioca é de uma mulher retirada do Cais do Valongo, um dos maiores portos de escravizados do mundo, onde passaram mais de um milhão de africanos. Já o que ficará na Bahia é de um homem que participou da Revolta dos Malês, em Salvador, no ano de 1835.

Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca