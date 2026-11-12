Anvisa determina recolhimento de insumos de tirzepatida e retatrutida

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento e a suspensão da comercialização, distribuição e uso dos insumos farmacêuticos ativos (IFA) tirzepatida e retatrutida da distribuidora Condor Importador & Operador Logístico Ltda. A medida afeta o lote 20241030 da tirzepatida e todos os lotes da retatrutida.

Segundo a agência reguladora, no caso da tirzepatida, a ação foi tomada devido a falhas de armazenamento. O produto é o princípio ativo do Mounjaro, medicamento conhecido popularmente pelo uso para emagrecimento. Não se trata de canetas prontas, mas do insumo ativo que seria utilizado na manipulação.

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No caso da retatrutida, a proibição ocorre porque a substância não tem registro sanitário e é considerada experimental para o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2.

A reportagem tentou contato com a Condor Importador & Operador Logístico Ltda., mas, até a publicação desta matéria, a empresa não havia retornado.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves